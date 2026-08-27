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ಯಾದಗಿರಿ: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ನೀಡದ ಪಿಡಬ್ಲೂಡಿ ಇಲಾಖೆ; ಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಚೇರಿ ಜಪ್ತಿ

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದ ಬಿಲ್​ ನೀಡದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

PWD office chairs computers and other things seized
ಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶದಂತೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಜಪ್ತಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 27, 2026 at 8:38 PM IST

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ಯಾದಗಿರಿ: ಸಂತ್ರಸ್ತರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಇಲ್ಲಿನ ನಗರಸಭೆ ಕಚೇರಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಗುರುವಾರ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಎಸ್.ಎಸ್. ಪೊಲೀಸ್​ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ 1.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ನೀಡದ ಪರಿಣಾಮ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಜಪ್ತಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜಪ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರು.

PWD office chairs computers and other things seized
ಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಚೇರಿ ಜಪ್ತಿ (ETV Bharat)

ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದ ಕೋರ್ಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ ತೋರಿಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರು ಬರಲಿ ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾದು ನಂತರ ವಾಹನ ತರಿಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್​ಗಳು, ಎಸಿ, ಟೇಬಲ್​ಗಳು, ಕುರ್ಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.

PWD office chairs computers and other things seized
ಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶದಂತೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಜಪ್ತಿ (ETV Bharat)

ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ನಂತರ ಅಂದರೆ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್​ನಿಂದ ಸೇಡಂಗೆ ಹೋಗುವ ಹತ್ತಿಕುಣಿ ಕ್ರಾಸ್​ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕೆಲಸ ಪಡೆದಿದ್ದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಎಸ್.ಎಸ್. ಪೊಲೀಸ್​ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿ ತಮಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದ 1.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕಿ ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗಿನಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸದ ಕಾರಣ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದರು.

PWD office chairs computers and other things seized
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ನೀಡದ್ದಕ್ಕೆ ಪಿಡಬ್ಲೂಡಿ ಕಚೇರಿ ಜಪ್ತಿ (ETV Bharat)

ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರೂ ಅದು ಪಾಲನೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಚೇರಿಯ ಪರಿಕರಗಳ ಜಪ್ತಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಗುರುವಾರ ಈ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ.

ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ಹಣ ನೀಡಲು ಈ ಹಿಂದಿನ ಡಿಸಿ ಹರ್ಷಲ್ ಬೊಯರ್ ಅವರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಅದು ಈಗ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದ್ದು, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಇಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಎಇ ಎಸ್. ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

YADGIR
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
ಬಾಕಿ ಹಣ
PWD OFFICE MATERIALS SEIZED

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