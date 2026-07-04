'ಬಡ ಕುಟೀರಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರದ ಗರಿ': 7 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿಯ 'ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ' ಲೋಗೋ ಮುಂದೆ ಪುತ್ತೂರು ಯುವಕನ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ
ನರೇಗಾ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪ ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಲೋಗೋಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು 7,233 ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಯುವಕನ ಲೋಗೋ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
Published : July 4, 2026 at 2:13 PM IST
ಪುತ್ತೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಅದು ಡೆಡ್ಲೈನ್. ಕೊನೆಯ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಆಗಲೇ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ 7 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೇ ಈ ಯುವ ಕಲಾವಿದ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೇ ತನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿದರು. ಇದಾದ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಗೆದ್ದು ಬೀಗುವ ಸರದಿ ಆ ಯುವಕನದ್ದಾಗಿತ್ತು.
ಹೌದು.. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರಿನ ಯುವ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ. ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ರೀತಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ವಿಬಿಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಮನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಗೆ ರಾಮ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಲೋಗೋವನ್ನು ನೀಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಡಿಗೇರಿದೆ.
ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ 50 ಸಾವಿರ ಪುರಸ್ಕಾರ: ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯು ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಳಸುವ ಲೋಗೋ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ದೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತಮ್ಮದೇ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಲೋಗೋವನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದ 7 ಸಾವಿರ ಲೋಗೋಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜೂನ್ 29 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬರೆದ ಲೋಗೋ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲೋಗೋ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: "ಲೋಗೋ ಕೊಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತ್ತು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ನೋಡಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 30 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಲೋಗೋ ಬಿಡಿಸಲು ತೊಡಗಿದ್ದ ನಾನು ಮೊದಲು ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ, ಸ್ವರೂಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಾದ ಲೋಗೋ ಬರೆದು, 20ರಷ್ಟು ಲೋಗೋ ರಚಿಸಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 30 ರಂದು 5 ಸಾವಿರ ನೋಂದಣಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನಾಗದು ಎಂದು ಕೈಬಿಟ್ಟೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ನೋಡಿದಾಗ 4 ದಿನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಉತ್ಸಾಹ ಚಿಗುರಿತು. ಮತ್ತೆ ಗೀಚತೊಡಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಲೋಗೋ ಬರೆದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಲೋಗೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 4 ರಂದು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಲೋಗೋ ಕಳಿಸಿರುವುದೇ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕಲಾವಿದ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತಮ್ಮ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಲೋಗೋ ದೇಶದ ಯೋಜನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿದೆ. ಎಳವೆಯಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಹಾಲಾಸ ಕಲಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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