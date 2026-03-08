ETV Bharat / state

ದಾವಣಗೆರೆ: ನಿರ್ಗತಿಕರು, ಅಬಲೆಯರು, ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಸಲಹುತ್ತಿರುವ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಪವಿತ್ರ ರಾಜ್

ಪುಷ್ಪಲತಾ ಪವಿತ್ರ ರಾಜ್ ಅವರು 'ಸಾಧನಾ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ, ಅನಾಥಾಶ್ರಮ' ಆರಂಭಿಸಿ ನಿರ್ಗತಿಕರು, ಅಬಲೆಯರು, ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

PUSHPALATHA PAVITHRA RAJ
ಆಶ್ರಯದಾತೆ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಪವಿತ್ರ ರಾಜ್ (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 8, 2026 at 8:39 AM IST

Updated : March 8, 2026 at 9:04 AM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ಪುಷ್ಪಲತಾ ಪವಿತ್ರ ರಾಜ್ ಕೃಷಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು. ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಪವಿತ್ರ ರಾಜ್ ಅವರು ನಿರ್ಗತಿಕರು, ಅಬಲೆಯರು, ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಕಂಡವರು. ಅದರಂತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಕೂಗಳತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸಬುಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 'ಸಾಧನಾ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ, ಅನಾಥಾಶ್ರಮ' ಆರಂಭಿಸಿ ನಿರ್ಗತಿಕರು, ಅಬಲೆಯರು, ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

2018ರಲ್ಲಿ ಸಾಧನಾ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ, ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಆರಂಭ: ಪುಷ್ಪಲತಾ ಪವಿತ್ರ ರಾಜ್ ಅವರು 2018ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಡಿ ಸಾಧನಾ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ತೆರೆದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಜಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಅದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದೇ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲು ಕೆಲವರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಮ ನಡೆಸಲು ಸವಾಲು ಎದುರಾಯಿತು.‌ ಕೊನೆಗೆ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಆಶ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಿದರು.

ನಿರ್ಗತಿಕರು, ಅಬಲೆಯರು, ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಸಲಹುತ್ತಿರುವ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಪವಿತ್ರ ರಾಜ್ (ETV Bharat)

80 ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ: ಪುಷ್ಪಲತಾ ಅವರು ಆಶ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಿ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 80 ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 150 ಜನರ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನೂ ಇವರೇ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಅವರು ತಾವಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.

PUSHPALATHA PAVITHRA RAJ
ಪುಷ್ಪಲತಾ ಪವಿತ್ರ ರಾಜ್ (ETV Bharat)

ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಪವಿತ್ರ ರಾಜ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 2018ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌' ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೆ. ಬಳಿಕ "ಸಾಧನಾ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ, ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ, ಅಬಲೆಯರಿಗೆ ಒಳಿತು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಗುರಿ ನನ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಆಶ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 80 ಜನರಿದ್ದು, ಇವರು ಅನಾಥರಾದ ಕಾರಣ ಮೃತಪಟ್ಟಾಗ ನಾವೇ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 150 ಜನರ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಚೌಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಊಟ ತರೆಸುತ್ತೇವೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ, ಮದುವೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ಶ್ರದ್ದಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಸ್ನೇಹ ಬಳಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಖರ್ಚು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.

PUSHPALATHA PAVITHRA RAJ
ವೃದ್ಧನ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಪವಿತ್ರ ರಾಜ್ (ETV Bharat)

ಆಶ್ರಮ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಾಗರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಮನತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮದುವೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಗಳು ನಡೆಯುವುದ್ದರಿಂದ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುವವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು, ರೇಷನ್, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವುದು, ಹೊರಗಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ 80-85 ಜನ ಇದ್ದು, ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಣ್ತಮ್ಮ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

PUSHPALATHA PAVITHRA RAJ
ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಪವಿತ್ರ ರಾಜ್ (ETV Bharat)

Last Updated : March 8, 2026 at 9:04 AM IST

