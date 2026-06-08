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ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಗೂ ಬಂತು ಶುಕ್ರದೆಸೆ: ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಿದ ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ

ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೇಶವ್ ಎಂ ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

MYSURU KHADI WAREHOUSES
ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 8, 2026 at 12:31 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಂದರೆ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಜನರು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಇದೀಗ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ತಿಳಿದು ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ತನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಿಂದ ಖಡಕ್ ಆದೇಶ: ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಅವರು ಖಡಕ್ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿರ್ದೇಶನವು ಖಾದಿ ಭಂಡಾರಗಳ ರೇಟಿಂಗ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನ ಲಕ್ ಕೂಡ ತಿರುಗಿದೆ.

ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ವಹಿವಾಟು ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಖಾದಿ ಭಂಡಾರಗಳು 2025ರಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಖಡಕ್ ಆದೇಶದ ಬಳಿಕ 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ​ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ವರೆಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ‌. ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಮಾರಾಟವು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

KHADI CLOTHES
ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ (ETV Bharat)

ಮೈಸೂರಿನ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನ ಬದನವಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಖಾದಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಖಾದಿ ಶರ್ಟ್​, ಪಂಚೆ, ಸೀರೆ, ಟವಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಖಾದಿಯಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದವರಿಗೆ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.

MYSURU KHADI WAREHOUSES
ಖಾದಿ ಕೈಚೀಲಗಳು (ETV Bharat)

ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಖಾದಿ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಆಯೋಗ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮೈಸೂರಿನ ಧನ್ವಂತರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಲ್ಲಾಳ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಇರುವ ಖಾದಿ ಭಂಡಾರ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಉತ್ಸುಕತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ರಂಗಕರ್ಮಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ. ಆದರೀಗ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಆದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೂ ಖಾದಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಕ್ಕಿದೆ.

MYSURU KHADI WAREHOUSES
ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ: ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶೇ.35 ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ವಧು - ವರನಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ.‌

ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆ ತೆರದಾಗ, 1.42 ಲಕ್ಷ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿತ್ತು‌. ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರ ಆದೇಶ ನಂತರ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆ ತೆರೆದಾಗ 4.93 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿತ್ತು‌. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಕೂಡ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಂಗೀಕೃತವಾದ ಅಧಿಕೃತ ಎರಡು ಖಾದಿ ಭಂಡಾರಗಳಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಡ್ಯ ನಗರ, ಕೆ ಆರ್ ನಗರ, ಹಾಸನ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ, ರಾಮನಗರ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಖಾದಿ ಬಂಢಾರಗಳಿವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಬಳಿಕ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮಾರಾಟವು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಭಂಡಾರದವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ 2025ರ ಇದೇ ಅವಧಿ(ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್​, ಏಪ್ರಿಲ್)ನಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಶರತ್ ಚಂದ್ರ.

ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬಿ.ಎಂ‌.ಬಸಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವುದರಿಂದ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿ ಇಡುತ್ತದೆ. ಜನರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೈ ಮಗ್ಗದಿಂದ ಮಾಡಿರುವುರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ತೊಡುವುದರಿಂದ ಮಾನವನ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ಟೆ 170 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ತರಹೇವಾರಿ ದರಗಳಿವೆ. ಖಾದಿ ಸಿಲ್ಕ್​ ಸಾರಿಗಳು, ಪ್ಯಾಂಟ್, ಪಂಚೆ, ಶರ್ಟ್​, ಟವಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮ್ಮಿಷ್ಟದ ದರದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಜನರು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹುಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ವಹಿವಾಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

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ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ
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MYSURU KHADI WAREHOUSES

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