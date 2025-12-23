ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕುಬ್ಜ ಹಸುಗಳು!
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಾನುವಾರು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾಡಿಪತಿ ಪುಂಗನೂರು ತಳಿ ಹಸುಗಳು ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.
ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕುಬ್ಜ ಹಸುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ನಾಡಿಪತಿ ಪುಂಗನೂರು ತಳಿ ಹಸುಗಳು ಇವಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಜನ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು.
ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹಸುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ನಾಡಿಪತಿ ಗೋಶಾಲೆಯ ಪುಂಗನೂರು, ನ್ಯಾನೋ, ಮೈಕ್ರೋ, ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಎಂಬ ಕುಬ್ಜ ಹಸುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಈ ತಳಿಗಳು 1 ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತರಲಾದ ಪುಂಗನೂರ ಹಸು ತಳಿಯು 90 ಸೆ.ಮೀ. ಎತ್ತರವಿದ್ದರೆ ಪುಂಗನೂರ ಹೋರಿ ಕೇವಲ 110 ಸೆಂ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಎತ್ತರ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಜನ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಖ್ಯಾರ ವೈದ್ಯ ಪಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು 18 ವರ್ಷ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ಬ್ರೀಡ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಕುಳ್ಳಗಿರುವವರನ್ನು ನಾಡಿಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಎತ್ತರ ಮಾಡಲು ವೈದ್ಯ ಪಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಖ್ಯಾತನಾಮರು. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಹಸುಗಳು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕುಬ್ಜ ಹಸುಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಲು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಥಳವಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ವಾನ ಸಾಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಂಗನೂರು ತಳಿಯ ಹಸುವನ್ನು ಸಾಕಬಹುದು. ಈ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಕೂಡ ಶೇಕಡಾ 8ರಷ್ಟು ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕಲು ಜನ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಸುಗಳ ಹಾಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೂತ್ರದ ವರೆಗೂ ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸದ್ಯ ವಿಐಪಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಕ್ರಾಸ್ ತಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒರಿಜನಲ್ ತಳಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಡಿಪತಿ ತಳಿ ಹಸುವಿನಲ್ಲಿ 7.8 ಫ್ಯಾಟ್ ಲೇವಲ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಹೊರಗೂ ಒಳಗೂ ಸಾಕಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಂಧ್ರದ ನಾಡಿಪತಿ ಗೋಶಾಲೆಯ ಸಂಚಾಲಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ.
ಅತೀ ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ವಿಶೇಷ ತಳಿಗಳ ಹಸುಗಳನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಆಂಧ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಗಾತ್ರದ ಪುಂಗನೂರ ತಳಿಯ ಹಸುಗೆ 1 ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಜನ ಕೂಡ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಿನಿಮಾ ನಟರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಂತರು ಕ್ರೇಜ್ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ, ನಾಡಿಪತಿ ಗೋಶಾಲೆಯ ಸಂಚಾಲಕ
ಜಾನುವಾರ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಿಲಾರಿ ಎತ್ತು, ಕಿಲಾರಿ ಆಕಳು, ಗಿರ್ ಆಕಳು, ಸಾಹೇವಾಲ್, ಮುರ್ರಾ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿದ್ದವು. ರೈತರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಳಿಗಳ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಯಾವ ತಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪನ್ನ ಕೊಡಲಿವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲಾಖೆಯವರು ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದರು. ಆಡು, ಕುರಿ, ಟಗರಿನ ತಳಿಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದವು. ಬೀಟಲ್, ಬೋಯರ ಜಮನಾಪುರಿ, ಉಸ್ಮಾನಬಾದಿ, ಶಿರೋಹಿ, ಬಾರಬರಿ, ತೋತಾಪುರಿ, ಸುಜತ್ ತಳಿಯ ಆಡು ಹಾಗೂ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜನ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಾನುವಾರು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಕಳು, ಎತ್ತು, ಮೇಕೆ ಕುರಿ ಹಾಗೂ ಶ್ವಾನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಚಿಕ್ಕ ಹಸುಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ ಎಂದು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ.ಶಿವಾನಂದ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.