ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ 51ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ; ಅಪ್ಪು ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ
ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ 51ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು.
Published : March 17, 2026 at 7:48 PM IST|
Updated : March 17, 2026 at 8:58 PM IST
ಹಾವೇರಿ : ಕನ್ನಡದ ಕಣ್ಮಣಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಡಾ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ 51ನೇ ಇಂದು(ಮಾ.17) ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. 1975 ಮಾರ್ಚ್ 17ರಂದು ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾದವರು. ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಟರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರು.
ನಂತರ ಅವರು ನಾಯಕನಟನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸ. ಅಪ್ಪು, ಆಕಾಶ್, ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ, ಪರಮಾತ್ಮ, ಜಾಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸಿದ ಪಾತ್ರಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇವೆ. ಇವರು ಆಕ್ಟೋಬರ್ 29, 2021ರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಾಗ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣೀರು ಕೋಡಿಯಾಗಿ ಹರಿದಿತ್ತು. ಅವರು ವಿಧಿವಶರಾದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಸಮಾಜಸೇವೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದವು.
ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಅಜರಾಮರ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಅನಾಥಾಶ್ರಮ, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೀನದಲಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಿಂದ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ದೇವಾಲಯ : ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಗಚ್ಚ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮರಬದ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಡಾ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿ. ಪುನೀತ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಮಹದಾಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಸೆ ಈಡೇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಜರ್ಜರಿತರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೊನೆಗೂ ಯಲಗಚ್ಚಿನ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು ಆರು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಡಾ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ಥಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪತ್ನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಾಗರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಂತರದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವಾಗ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪುಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿಯೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬ, ಹರಿದಿನ, ಅಮವಾಸ್ಯೆ, ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಅಪ್ಪು ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ : ಅಪ್ಪು ಅವರ 51ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ಥಳಿ ತೊಳೆದು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ತಾಯಿ, ಪತ್ನಿ ಖುಷಿ, ಪುತ್ರಿ ಪುನೀತಾ, ಪುತ್ರಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಅವರು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅವರ ಅಪ್ಪು ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಆರು ಅಡಿಯ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಹಾಲಿನಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ನೀರಿನಿಂದ ಪುತ್ಥಳಿ ತೊಳೆದು, ವಿಭೂತಿ, ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅಪ್ಪು ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ದೃಷ್ಠಿ ತೆಗೆದರು.
ಅಪ್ಪು ದೇವಾಲಯದ ರುವಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮರಬದ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಡಾ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಖುಷಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇವತ್ತು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಬರ್ತಡೇ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪೂಜೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ ಕೇಕ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಜಯಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರಕಾಶ್ ಮರಬದ ಅವರ ಮನೆಯ ಬಳಿಯಿರುವ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಬರ್ತಡೇ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯೂ ಹೌದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
