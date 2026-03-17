ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು 51ನೇ ಬರ್ತಡೇ ಸಂಭ್ರಮ; ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದೇ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಂಚಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು
ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 51ನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 17, 2026 at 6:25 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ 51ನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ದುರ್ಗಿಗುಡಿಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಮುಂಭಾಗ ಇಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವೆಜ್ ಧಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಗೂ ಐಸ್ ಕ್ರೀಂಗಳನ್ನು ಹಂಚಿದರು.
ಅಪ್ಪು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಅಪ್ಪು ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅಪ್ಪು ಪರ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದ ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
ಸಿಗದ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಯಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ : ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಉಣ ಬಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದೆ ಹೋದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಸೌದೆ ನೆನಪಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಮಧುಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ 51ನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವೆಜ್ ಧಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಂ ಹಾಗೂ ಜ್ಯೂಸ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಸಲು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆಯೆಲ್ಲಾ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆಂದು ಹೋದಾಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು. ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಕ್ಗೆ ಒಳಗಾದ್ವಿ. ನಂತರ ಸೌದೆ ತಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಪ್ಪು ಅಭಿಯಾನಿಯಾದ ಯೋಗೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ 51ನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಗರದ ಗೋಪಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ವೆಜ್ ಧಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿಯನ್ನು ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಪ್ಪು ಎನ್ನುವ ಎರಡಕ್ಷರ ಇಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ. ಅವರ ನಡೆ, ನುಡಿ, ದಾನ-ಧರ್ಮ, ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಾಗಿಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತಾಯಿತು. ಅಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಶರಣರ ಸಾವನ್ನು ಮರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡು ಎಂಬಂತೆ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸದಿಂದ ಇಂದಿಗೂ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದೆ ಹೋದ್ರೂ ಸಹ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಉಣ ಬಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.
