ಹಲ್ಲೆ, ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿದ ಆರೋಪ: ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ

ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಡಾ.ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಶಿರೂರು ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

puneeth-kerehalli-and-nagendrappa-arrested-on-assault-charges
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆ ಬಳಿ ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 17, 2026 at 4:53 PM IST

ಆನೇಕಲ್ (ಬೆಂಗಳೂರು): ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೂ ಪರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಡಾ.ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಶಿರೂರು ಅವರನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರಹದ್ದಿನ ಎಸ್.ಬಿಂಗೀಪುರದ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಕೆ.ಆರ್. ಎಂಬವರ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಇವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಜನವರಿ 13ರಂದು ಸಿದ್ದೇಶ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಜಮೀನಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದವರಿಗೆ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ದೂರುದಾರ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿದ ಆರೋಪ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ (ETV Bharat)

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸಿದ ಕೆಲ ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಆನೇಕಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದೂರಿನ ವಿವರ: ಈ ಸಂಬಂಧ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಕೆ.ಆರ್. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ''ದಿನಾಂಕ 13.01.2026ರಂದು ತಡರಾತ್ರಿ 12.05 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವಾಗ ಎಸ್. ಬಿಂಗೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಯಿಬೃಂದಾವನ ಲೇಔಟ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರ ಬಾಬು ಎಸ್. ಬಿಂಗೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ 20/3 ರಲ್ಲಿರುವ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಯಾರೋ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅದರಂತೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 12.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಡಾ.ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಶಿರೂರು ಹಾಗೂ ಇತರರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದ್ದವರ ಜೊತೆ ನೀವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದವರು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು'' ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Puneeth Kerehalli and nagendrappa arrested on assault charges
ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಬಂಧನದ ವೇಳೆ ಸೇರಿರುವ ಜನ (ETV Bharat)

''ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಈ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕನ ಅಳಿಯನೆಂದು ಹೇಳಿ, ಗಲಾಟೆ ಬಿಡಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಈ ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಶಿರೂರು ನನ್ನನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ, ಇವರಿಗೆ ಏಕೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವೆನೋ ಎಂದು ನನಗೆ ಅವ್ಯಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನಾನು ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ನೀನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದವರು, ಅಂತವರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ತಡರಾತ್ರಿ 01.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಪೊಲೀಸರು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇರುವವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋದರು'' ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

''ನಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಡಾ.ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು'' ಎಂದು ಸಿದ್ದೇಶ್ ಕೆ.ಆರ್. ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ASSAULT CASE
BENGALURU
ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಬಂಧನ
ILLEGAL BANGLADESHI ALLEGATION
PUNEETH KEREHALLI ARREST

