ಹಾವೇರಿ: 22 ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಂದ ಪಂಪ್ಸೆಟ್, ಕೇಬಲ್, ಬೋರ್ವೆಲ್ ವಸ್ತುಗಳ ಕಳ್ಳತನ
ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಇರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ರೈತರ ಬೋರ್ವೆಲ್, ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿವೆ.
Published : July 29, 2026 at 12:04 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರ್ಜಗಿ ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿರುವ ರೈತರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ.
ಕರ್ಜಗಿ ಹೋಬಳಿವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 22 ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್, ಬೋರ್ವೆಲ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಾದ ಕರಿಯಪ್ಪ ಅಣ್ಣಿ, ನಾಗರಾಜ್ ಮೊಟೇಬೆನ್ನೂರು, ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ವಾಳದ, ಸಿದ್ದಮ್ಮ, ಶಂಕ್ರಪ್ಪ, ಭರಮಪ್ಪ, ಮರಲಿಂಗಪ್ಪ, ತಿರಕಪ್ಪ, ಬಸವರಾಜ್, ಹೊಳಲಪ್ಪ, ದುಂಡಪ್ಪ ಎಂಬವರ ಕೃಷಿ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿವೆ.
ಇದು ಮೊದಲಲ್ಲ: ಕರ್ಜಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದೆ. ನಾವು ಮತ್ತೆ 20ರಿಂದ 30 ಸಾವಿರ ರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಳ್ಳರು ರೈತರ ಕೇಬಲ್ ಕದ್ದು ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಇವರ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ದುಡಿದು ತಿನ್ನುವ ಜನರು. ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಾವು ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತಾರೆ ರೈತರು.
"ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಕಳ್ಳತನ ಘಟನೆಗಳು ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಊಟಕ್ಕೆ ತಾಟು ಹಚ್ಚಿಕೊಟ್ಟು ಕಸಿದುಕೊಂಡರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ರೈತರಿಗೆ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ರೈತರ ಊಟದ ಪ್ಲೇಟ್. ಅದನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಂಡರೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು. ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಂಚಕಾರ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಖದೀಮರ ವಿರುದ್ಧ ರೈತರು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು. ರೈತರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೊಲದ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕಳ್ಳತನವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆ ಜಾಲವನ್ನೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು" ಎಂದು ಕರ್ಜಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವ ರೈತ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಹಿರಿಯ ರೈತ ಕೊಟ್ರೇಶಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕೇಬಲ್ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಕಳ್ಳತನವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೊಣೆ ಸರ್ಕಾರ. ನಾವು ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವವರನ್ನು, ಕೇಬಲ್ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ದಂಧೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಾವು ಕೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ, ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಿ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಧಿಕ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೊಲದಾಗ ಇರುತ್ತೇವೆ, ಯಾವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀಡಿ, ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
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