ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ: ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಸನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 597 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. (ETV Bharat)
Published : April 9, 2026 at 8:28 PM IST

ಹಾಸನ: ಇಂದು ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹಾಸನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಎಚ್.ಡಿ. ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 600 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 597 ಅಂಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಸನದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಪಿಜೆ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಣಿತ ಮತ್ತು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಮತ್ತು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 98 ಮತ್ತು 99 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧಕಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಿನ್ನಿಸಿ, ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.

ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ಕುರಿತು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ (ETV Bharat)

"ನಾನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕನಿಷ್ಠ 5ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಠವನ್ನು ಅಂದಿನ ದಿನವೇ ಓದಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಎರಡು ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಟಾಪರ್​ ಆಗಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 597 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗ" ಎಂದು ಅರ್ಪಿತಾ ಹೇಳಿದರು.

ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುನ್ನ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತಿದ್ದಿಕೊಂಡೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಟ್​ ಬರೆದು ಎಂಬಿಬಿಎಸ್​ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಓದುವುದೆಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ ವರ್ಕ್ ಇದ್ದಂತೆ. ಕೊನೆಯ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಚ್ಚಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಿಯು ಬೋರ್ಡ್​ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವ ಕ್ವೆಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಓದಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

