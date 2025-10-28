ಎದೆ ಹಾಲು ದಾನ ಮಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳ ಜೀವ ಉಳಿಸಿ: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿದೆ 'ತಾಯಿ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರ'
ಬೆಳಗಾವಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ತಾಯಂದಿರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಹಾಲು ದಾನ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 28, 2025 at 8:25 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ- ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್
ಬೆಳಗಾವಿ: ತಾಯಿಯ ಹಾಲು ಮಗುವಿಗೆ ಕೇವಲ ಹಸಿವಿನ ದಾಹ ತೀರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಸಂಜೀವಿನಿ. ಆದರೆ, ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದೆಷ್ಟೋ ತಾಯಂದಿರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೆರಿಗೆ ಬಳಿಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಲಿನ ಕೊರತೆಯಾಗಿ ಅಪೌಷ್ಠಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತವೆ.
ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆರವಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ 'ಅಮೃತಧಾರೆ ಸಮಗ್ರ ಹಾಲುಣಿಸುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ'. ಹಾಗಾದರೆ, ತಾಯಿಯ ಹಾಲು ಮಗುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ? ಹಾಲು ದಾನ ಮಾಡುವ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು? ನೋಡೋಣ.
ಬೆಳಗಾವಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ 'ಅಮೃತಧಾರೆ ಸಮಗ್ರ ಹಾಲುಣಿಸುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ' (ಎದೆಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ) ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುವ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದ್ದು, ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ತಾಯಂದಿರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಹಾಲು ದಾನ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆರಂಭದಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ವರೆಗೆ 1,248 ತಾಯಂದಿರು ಹಾಲು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 99.6 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 8-10 ತಾಯಂದಿರು ಹಾಲು ನೀಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತಾಯಿ ಹಾಲಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುವ ಶೇ.15ರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಾಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಓರ್ವ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 400 ಎಂಎಲ್ ಹಾಲು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಆ ಮಗು ಸದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು.
ಯಾರಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ?:
- ಅವಧಿ ಮುನ್ನ ಜನಿಸಿದ ಶಿಶುಗಳು
- ಅವಧಿ ಪೂರ್ವ ಜನಿಸುವ ಶಿಶುಗಳು
- ಅಸ್ವಸ್ಥ ಶಿಶುಗಳು
- ಅನಾಥ ಶಿಶುಗಳು
- ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಬಾಣಂತಿಯರ ಶಿಶುಗಳು
- ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ತಾಯಂದಿರ ಮಕ್ಕಳು
- ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತಾಯಂದಿರ ಮಕ್ಕಳು
- ಬಾಣಂತಿ ತಾಯಂದಿರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗದಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಲನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೌಷ್ಠಿಕತೆಯ ಖನಿಜ ತಾಯಿಯ ಎದೆಹಾಲು: ತಾಯಿ ಎದೆಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಿನ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, ಇಮಿನೋ ಗ್ಲೋಬಲಿನ್, ಖನಿಜಗಳು, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಿಟಮಿನ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ದ್ವಿಗುಣ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅಸ್ತಮಾ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ವಾಂತಿಭೇದಿ, ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಶಕ್ತಿ ತಾಯಿ ಹಾಲಿಗಿದೆ ಎಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹಾಲು ದಾನ ಮಾಡುವ ತಾಯಿಗೆ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವು..: "ಗರ್ಭಕೋಶ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಜ್ಗೆ ಬರಲು ಸಹಾಯಕ. ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಸ್ತನ ಮತ್ತು ಅಂಡಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ತೂಕದ ಇಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗಿರುವ ಹಾಲನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಾಯ ಇಲ್ಲದೇ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಡಾ.ಮೀನಾಕ್ಷಿ.
ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಿಧಾನ: "ಮಿಲ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಾಲು ನೀಡಲು ಬರುವ ತಾಯಂದಿರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಿನ ವರದಿ ಇರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಐವಿ ಸೇರಿ ಯಾವುದೇ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರಬಾರದು. ಹಾಲು ಕೊಡಲು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಗೌನ್, ಮಾಸ್ಕ್, ಹ್ಯಾಂಡಗ್ಲೋಸ್, ಹೆಡ್ ಕವರ್ ತೊಡಿಸಿ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಬ್ರೇಸ್ಟ್ ಪಂಪ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಹಾಲಿನ ಬಾಟಲಿ ಡೀಪ್ ಪ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಶ್ಚರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲು ನೀಡುವ ಮುಂಚೆ ಆ ಹಾಲನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆಯೇ ಆ ಹಾಲನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಆ ಹಾಲು ಬಳಸಲು ಯೋಗ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪಾಶ್ಚರೀಕರಿಸಿದ ಹಾಲನ್ನು ಡೀಪ್ ಪ್ರೀಜರ್ ನಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇಡಬಹುದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಡಾ.ಮೀನಾಕ್ಷಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ವಿವಿಧ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆ: ಮಿಲ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ವಾತಾವರಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತುಂಬಾ ಸ್ವಚ್ಛವಿದೆ. ಹಾಲು ಪಾಶ್ಚರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರ, ಲ್ಯಾಮಿನರ್ ಏರ್ ಪ್ಲೋ, ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಡೀಪ್ ಪ್ರೀಜರ್ ಯಂತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಬಾಟಲಿ, ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಆರ್.ಓ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೀರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಲು ಹಾಟ್ ಏರ್ ಅವನ್(Oven) ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಯಂದಿರು ಹಾಲು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಂಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಾಲು ದಾನ ಮಾಡುವ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪತ್ರ: ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ನಾವು ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅದರಿಂದ ತಮಗೆ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಮೃತ ಬೇರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಹಾಲು ದಾನ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಲು ದಾನ ಮಾಡಿದ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಲು ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಾಯಂದಿರು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಜನ್ ಅಂಶ ಇರುವ 'ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫೀಡ್' ಹಾಲಿನ ಪೌಡರ್ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದರು.
ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಪುಣ್ಯ: ಹಾಲು ದಾನ ಮಾಡಿದ ಬಾಣಂತಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಪಾಪುವಿನಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಪುಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಎರಡು ಸಾರಿ ಹಾಲು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ತಾಯಂದಿರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತವರು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿ, ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಲಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಗುವಿನ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಪುಣ್ಯ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಬಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಅಪೌಷ್ಠಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದವು. ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ತಾಯಂದಿರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಮಗುವಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಾಲು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಾಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರು ಹಾಲು ದಾನ ಮಾಡಲು ಬರಬೇಕಿದೆ. ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲು ದಾನ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವದಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದ ವರದಾನ ನೀಡಿ. - ಡಾ.ಅಶೋಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿಮ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಇನ್ನೂ ಏನಾಗಬೇಕು?: ಸದ್ಯ ಮಿಲ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪತ್ತಾರ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸುನೀತಾ, ಸುರೇಖಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಲು ದಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಘಟಕ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
