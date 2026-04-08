ಸ್ವಯಂ ಬೀದಿಗಿಳಿದ ಪಾಲಕರು: ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಉಳಿವಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಆಂದೋಲನ
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಜನರೇ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 8, 2026 at 8:29 PM IST
ಗಂಗಾವತಿ: ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕ ಪಾಲಕರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಾರ್ಡ್ನ ಜನ ತಮ್ಮ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಶಾಲೆಯ ಉಳಿವಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿನ 22ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಗುಂಡಮ್ಮಕ್ಯಾಂಪಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಉಳಿವಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಯುವಕರು ಸಮಿತಿಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸದುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜನ ಇದೀಗ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ 2026-2027ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಎಂದು ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲಾತಿ ಆಂದೋಲನ ಸಹ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಪಾಲಕರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಜಾಥದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯ ಶಾಲೆಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌಲಭ್ಯಗಳೇನುಂಟು? ವಾರ್ಡ್ನ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಂದೋಲನವು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸಮುದಾಯದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ, ನುರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಪಾಠ, ಪ್ರವಚನ, ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಬೋಧನೆ, ಉಚಿತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ, ಬಿಸಿ ಊಟ, ಕ್ಷೀರ ಭಾಗ್ಯ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಶೂ, ಮೊಟ್ಟೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಪಾಲಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
