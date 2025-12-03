ಅವಳಿ ನಗರದ ವೆಚ್ಚದಾಯಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು, ಗುಂಡಿ: ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಪ್ಯಾಚ್ವರ್ಕ್- ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಪ್ಯಾಚ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 3, 2025 at 7:49 PM IST
ವರದಿ- ಹೆಚ್.ಬಿ ಗಡ್ಡದ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಅವಳಿ ನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಎರಡ್ಮೂರು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹಾಳಾದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರ್ ತೇಪೆ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸವೂ ಜೋರಾಗಿಯೇ ನಡೆದಿದೆ. ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕುವುದಾದರೆ ಈ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾದರೂ ಏಕೆ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ನಗರದ ಹೊಸೂರು ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಉಣಕಲ್ ಕ್ರಾಸ್ವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ 2.5 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಯುಜಿಡಿ ಲೈನ್, 24X7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ನಳದ ಸಂಪರ್ಕ, ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೇಗ ತಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಹಾಗೇ ಅಗೆದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ, ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯಾದಾಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ತಗ್ಗು - ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಇದೀಗ ಡಾಂಬರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ನಗರದ ಗೋಕುಲ್ ರಸ್ತೆ, ಚನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್, ಹೊಸೂರು ಸರ್ಕಲ್, ವಿದ್ಯಾನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕಿ ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೀಸಲು ಅನುದಾನ(ಸಿಆರ್ಎಫ್)ದಡಿ ನಗರದ ವೆಚ್ಚದಾಯಕ ರಸ್ತೆಗಳೇ ಇಂದು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಷದೊಳಗೆ ತಗ್ಗು - ದಿನ್ನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹುಬಳ್ಳಿಯ ಬಹುತೇಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಪ್ಯಾಚ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಜನರು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವು: ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನಂತರ ಐದು ವರ್ಷ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಪ್ರಮುಖ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇರಲಿ, ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಲಿ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬದಲು, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡುವ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಾತನಾಡುವುದು ಹೀಗೆ: ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿರಾದ ಮೆಹಬೂಬ್ ನದಾಫ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಈ ಮೊದಲು ನಗರದಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಳೆಯಾದರೆ ಡಾಂಬರ್ ಕಿತ್ತು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅದು ಕೂಡ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿ ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಈ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಿಸಿ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಬಹುದಿತ್ತು. ಬದಲಾಗಿ ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ದುರ್ಬಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಆಯುಕ್ತರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಹೀಗಿದೆ; ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ. ರುದ್ರೇಶ ಘಾಳಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸರ್ಕಲ್ನ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆ ರಸ್ತೆಯ ಯುಟಿಲಿಗಾಗಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಪೇವರ್ಸ್ಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದವು. ಆ ಪೇವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾಚ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೋನಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಡಾಂಬರ್ ಮೂಲಕ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯುಟಿಲಿಟಿಗಾಗಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಪೇವರ್ಸ್ ಹಾಳಾದ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
