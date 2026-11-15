3 ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಮುಗೀತಿಲ್ಲ: ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ಮಲ್ಪೆ–ಮೊಣಕಾಲ್ಮೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ
ವರ್ಷಗಳೇ ಉರುಳಿದರೂ ಮಲ್ಪೆ–ಮೊಣಕಾಲ್ಮೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೌನ ಜನಾಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
Published : November 15, 2026 at 2:08 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ಮಲ್ಪೆ–ಮೊಣಕಾಲ್ಮೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ? ಎಂದು ಜಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಜನ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 69 ಅಡಿ ಅಗಲವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ರಸ್ತೆ ಕೇವಲ 40 ಅಡಿ ಅಗಲೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಓಬಳೇಶ್ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಲ್ಪೆ-ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು 69 ಅಡಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಜಿ.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ 69 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವೇ ಹೊಣೆ" ಎಂದು ದೂರಿದರು.
"ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ವಿಳಂಬ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ನಡೆಯಲಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ರಸ್ತೆ ತೊರೆದು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜನ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 69 ಅಡಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ರಸ್ತೆ 40-49 ಅಡಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಡವಿದ್ದಾರೆ. ಅಗಲೀಕರಣ ಆಗಲೇಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 20 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ತಂದು 69 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 21 ಅಡಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹರಪ್ಪ ಮೆಹೆಜೊಂದಾರೋದಲ್ಲೇ ನೇರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಜಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆ ಹಾವು-ಏಣಿ ಆಟದಂತಿದೆ" ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಜಗಳೂರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿ: ವಕೀಲರು, ಹೋರಾಟಗಾರರೂ ಆದ ರುದ್ರೇಶ್ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಜಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ 69 ಅಡಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಲೆಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಧರಣಿ ಕೈಗೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬಂದು 69 ಅಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ 69 ಅಡಿ ಬದಲಿಗೆ 35-40 ಅಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಕೇಳಿದರೆ ಕೆಲವು ಮಳಿಗೆಯ ಮಾಲೀಕರು ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಬೂಬು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಸೊಳ್ಳಬಳ್ಳ ಆಗಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ದಾವಣಗೆರೆ, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಿದೆ. ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಭತ್ತ, ರಾಗಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ವಾಹನಗಳು ಬಂತೆಂದರೆ ಇಡೀ ರಸ್ತೆಗೆ ಒಂದೇ ವಾಹನ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವವರು, ಬರುವವರು ಕಾಣಲ್ಲ. 69 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧ ದಾವಣಗೆರೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಸಂಸದರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಗಳೂರು ಶಾಸಕ ಬಿ.ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ, "ಈಗಾಗಲೇ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವರೇ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ತೆಗೆದರೆ ಜನರಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅರಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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