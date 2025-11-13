ETV Bharat / state

ಕಡಬ: ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ತೆರವು ಮಾಡದೇ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ

ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 13, 2025 at 12:10 PM IST

ಕಡಬ(ದ.ಕ): ಕಡಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕಡಬ-ಪಂಜ-ಸುಳ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ತೆರವು ಮಾಡದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಈ ರಸ್ತೆ ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಕೋಡಿಂಬಾಳ, ಪಂಜ, ಮೂಲಕ ಸುಳ್ಯ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ‌. ಈ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ದಿನನಿತ್ಯ ಅನೇಕ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಕಡಬ ಪೇಟೆಯ ಸಮೀಪ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುವಾಗ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಾದರೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸದೇ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೆಸ್ಕಾಂನವರು ಕಂಬ ಹಾಕುವಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗ ಇತ್ತು. ಆಗಲೇ ಅವರು ಬದಿಗೆ ಕಂಬ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಂದು ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಕಂಬ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲು ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. - ಗೋಪಾಲ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಸುಳ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗ

ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಈಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್​ ಕಂಬವನ್ನು ಬದಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಮನ್ವಯತೆ ಅಗತ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಗರು.

ಕಡಬ-ಪಂಜ-ಸುಳ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಹಾಕ್ತಿರೋದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಕಿದ ಕಂಬಗಳಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಹಾಕಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು. ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮೆಸ್ಕಾಂಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಕಂಬಗಳು ತೆರವು ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚದ 5% ಶುಲ್ಕವನ್ನೂ ಮೆಸ್ಕಾಂಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವೇ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ತಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಂಬಗಳನ್ನು ತೆರವಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. - ಸಜಿಕುಮಾರ್, ಎಇಇ ಕಡಬ ಮೆಸ್ಕಾಂ

