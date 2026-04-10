ಪಿಯು ಫಲಿತಾಂಶ: ಬೆಳಗಾವಿ 26, ಚಿಕ್ಕೋಡಿಗೆ 24ನೇ ಸ್ಥಾನ: ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಕಳಪೆ ಸಾಧನೆ, ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಟಾಪರ್ಸ್

ಟಾಪ್ 20ರೊಳಗೆ ಆದರೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಸಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡು, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 10, 2026 at 7:41 AM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಕಳಪೆ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದೆ. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಸಲ 24ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 2, 3ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಬರುವ ಮೂಲಕ ಒಂದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಬೆಳಗಾವಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಬಾರಿ ಶೇ. 80.32ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು 26ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಶೇ. 83.10ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದು 24ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೆಳಗಾವಿ ಶೇ. 65.37ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ 24ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶೇ. 66.76ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ 26ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದು ಕಳಪೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 19,635 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 15,771 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 26 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 6336 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 4427 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸಾಗಿ ಶೇ. 69.87 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 5928 ಹಾಜರಾಗಿ 4827 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸಾಗಿ ಶೇ. 81.43ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 7321 ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ 6517 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಶೇ. 88.41ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿ, ಟಾಪ್ 20ರೊಳಗೆ ಆದರೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಸಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡು, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ.

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 30,228 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು, 24,795 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 14,638 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು, 11,032 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 6,763 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 5,836 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 8,827 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 7,927 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಶೇ. 66.76ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಟಾಪರ್ಸ್ ಕೊಡುಗೆ: ಬೆಳಗಾವಿಯ ಗೋಗಟೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಧ್ವನಿ ಸಂತೋಷ ಕುಲಕರ್ಣಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 600ಕ್ಕೆ 599 ಅಂಕ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಡಸೋಸಿಯ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಅಂಕಿತ ಭೀಮಪ್ಪ ಕಾರತಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಥಣಿಯ ಜೆಎ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಶಿವಾನಂದ ಮುರುಗೆಪ್ಪ ಬುರಲಟ್ಟಿ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 595 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಲಿಂಗರಾಜ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಿದಾನಂದ ಸೋಲೋನಿ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 594 ಅಂಕ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9,765 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫೇಲ್‌: ಬೆಳಗಾವಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 19,635 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ, 15,771 ಮಂದಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ 3,864 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫೇಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 28,707 ಮಂದಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು, 22,806 ಮಂದಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ 5,901 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫೇಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿ 9,765 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಡಿಪಿಯು ಎಂ.ಎಂ.ಕಾಂಬಳೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವು.‌ ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಏಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನಾಳೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಕೂಲಂಕಶವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಹೀಗೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಶೇ.86.48 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸ್: ಉಡುಪಿ ಫಸ್ಟ್, ಯಾದಗಿರಿ ಲಾಸ್ಟ್; ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ ಟಾಪರ್ಸ್

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

