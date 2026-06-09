ಜಿಎಂಎಫ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀಡುವ ಜಮೀನಿಗೆ ಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯವಾಗದು: ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಜಿಎಂಎಫ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರೂಪಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ. ಅದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
Published : June 9, 2026 at 5:29 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಗ್ರೋ ಮೋರ್ ಫುಡ್' (ಜಿಎಂಎಫ್) ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀಡಲಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು 'ಮಂಜೂರಾತಿ ಭೂಮಿ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡಗಳ (ಕೆಲವು ಜಮೀನುಗಳ ಪರಾಭಾರೆ ನಿಷೇಧ) ಕಾಯಿದೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಆದೇಶವನ್ನು ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಜಮೀನಿಗೆ ಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಕಾಯಿದೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಸುರೇಶ್ ಎಂಬವರು ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಭು ಬಖ್ರು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಿ.ಎಂ.ಪೂಣಚ್ಚ ಅವರಿದ್ದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಜಿಎಂಎಫ್ ಯೋಜನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರೂಪಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು.
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆ ಪಾವತಿಸಿ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ ಭೂಮಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಪಡೆದವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕು ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ, ನಂತರದ ಮಾರಾಟಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೆಎಂಎಫ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಮೀನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ವಾರಸುದಾರರು ಎಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದವರ ಪರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪಾಲಿಸದೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ 10 ಲಕ್ಷ ರು.ಗಳ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 50 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಮೇವು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕೊರತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಆಗಿನ ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ 1942ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ಎಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಜೆಎಂಎಫ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು. ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂಜನಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕೊರಮರ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಎಂಬುವರಿಗೆ ತಲಾ 2 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಉಳಿದಿದ್ದ ನೀರಾವರಿ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು 3 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿ ಮೀರದಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಈ ನಡುವೆ ಕೊರಮರ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಎಂಬವರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ 2 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು 1961 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂಜನಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ 2 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು 1966 ಅಂದರೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಏ.ಜೆ.ಜೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಕಾಯಿದೆಯ ಅನ್ವಯ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದ ಅಂಜನಪ್ಪ ವಾರಸುದಾರರು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿದಾರ ಸುರೇಶ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಸುರೇಶ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಜೇಮ್ಸ್ ದಂಪತಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ, ಜೇಮ್ಸ್ ದಂಪತಿ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸುರೇಶ್ ದ್ವಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
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