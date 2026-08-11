ಬೇಗೂರು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖಾ ವೈಫಲ್ಯ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಎಸ್ಐಟಿ: ಮಹಿಳೆಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪತಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಕಿರುಕುಳವೇ ಕಾರಣ ಎಂದ ತನಿಖಾ ತಂಡ
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮಹಿಳೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬಂಧನ ಭೀತಿಯಿಂದ ಆರೋಪಿ ಪತಿಯು ಮರೆಮಾಚಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಪಡಿಸಿರುವುದು ಎಸ್ಐಟಿಯು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭರತ್ ರಾವ್ ಎಂ. ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : August 11, 2026 at 10:56 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಬ್ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ವೊಬ್ಬರ (ಪಿಎಸ್ಐ) ಪತ್ನಿಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೈತೊಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೇಗೂರು ಪೊಲೀಸರ ಲೋಪವನ್ನ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ(ಎಸ್ಐಟಿ) ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಡಿ.ರೂಪಾ ಮೌದ್ಗಿಲ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪತಿಯ ಕಿರುಕುಳದಿಂದಾಗಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪತಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಐಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಡಿ.ರೂಪಾ ಮೌದ್ಗಿಲ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆ: ಹಲ್ಲೆ, ಕಿರುಕುಳ, ಸಾಕ್ಷ್ಯನಾಶ ಹಾಗೂ ಜಾತಿನಿಂದನೆಯ ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಕೊಳ್ಳದೇ, ವರದಕ್ಷಣೆ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅಸಮರ್ಪಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನ ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದೆ.
ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವೈ.ಶಿಲ್ಪಾ (29) ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಬೇಗೂರು ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಎಸ್ಐಟಿ ತಂಡ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಘಟನೆಯ ವಿವರಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇಗೂರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಆಗಿದ್ದ ಪತಿ ಎಸ್.ವಿ.ರಮೇಶ್ ನೀಡಿದ ಕಿರುಕುಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಡೆತ್ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯು ಉಲ್ಲೇಖಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಐಜಿಪಿ ಡಿ.ರೂಪಾ ಮೌದ್ಗಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಎಸ್ಐಟಿಯು ಮೂರು ಸಂಪುಟವಿರುವ 600ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪುಟಗಳ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖಾ ವೈಖರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಹೊಸದಾಗಿ ನಡೆಸುವ ತನಿಖೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ತನಿಖೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಮೂಲದ ಶಿಲ್ಪಾ ಹಾಗೂ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಮೂಲದ ರಮೇಶ್ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಜುಲೈ 2022ರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಬೇಗೂರಿನ ಪಟೇಲ್ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 2023 ಜೂನ್ 23ರಂದು ಶಿಲ್ಪಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇಣುಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ವರದಕ್ಷಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, ಪತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ವರದಕ್ಷಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣದಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬೇಗೂರು ಪೊಲೀಸರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ದೂರುದಾರ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣದ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಕೋರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ನ್ಯಾ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠವು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ ರಚಿಸಿ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಇದರಂತೆ ಐಜಿಪಿ ರೂಪಾ ಮೌದ್ಗಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನೂಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎಸಿಪಿ ರಂಗಪ್ಪ ಇರುವ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿತ್ತು.
ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಎಸ್ಐಟಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಬೇಗೂರು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದು ಡೇಟಾ ರಿಟ್ರೀವ್ ಗಾಗಿ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ (ಎಫ್.ಎಸ್.ಎಲ್) ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು. ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆಯಾದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಪತಿಯಿಂದ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿ ಆರು ಪುಟಗಳ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರೆದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆಯ ಪೋಟೋಗಳು, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಂದೇಶಗಳು, ನಿಂದನೆಯ ಆಡಿಯೊ, ರಹಸ್ಯ ಪೋನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಟ್ರೀವ್ನಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿವೆ ಎಂದು ಎಸ್ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮುನ್ನ ಶಿಲ್ಪಾ ಬರೆದಿದ್ದ ಡೆತ್ ನೋಟ್ನ್ನು ಬಂಧನ ಭೀತಿಯಿಂದ ಆರೋಪಿ ಮಾರೆ ಮಾಚಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಪಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ಎಸ್ಐಟಿಯು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದ್ದ ಸಂದೇಶ, ಫೋಟೋ, ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಅನ್ನ ಶಿಲ್ಪಾಳೇ ಬರೆದಿರುವುದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಕೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಮಾದರಿ, ಪತಿಯ ನಿಂದನೆ ಆಡಿಯೋ ಸೇರಿ ಏಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ವರದಿಗಳನ್ನ ತಜ್ಞರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪತ್ನಿಯನ್ನ ನಿಂದಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದು, ಶಿಲ್ಪಾಳ ಸಾವಿಗೆ ಪತಿಯ ಕಿರುಕುಳವೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಎಂದು ತನಿಖಾ ತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಯು ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಿರುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಪತಿಯು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಲು ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 11 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನ ದೂರವಿರಿಸಿದ್ದ. ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಖರೀದಿಸಲು ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡೆತ್ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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