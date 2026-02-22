9ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಪಿಐಎಲ್ಎಫ್ ಆಯ್ಕೆ: 100 ದೇಶಗಳ ಲೇಖಕರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಬಾಲಕ
ಮೈಸೂರಿನ 9 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪೃಥು ಪಿ. ಅದ್ವೈತ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕವನ ರಚಿಸಿ ಅದನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
Published : February 22, 2026 at 3:35 PM IST
ವರದಿ: ಕೇಶವ್ ಎಂ.
ಮೈಸೂರು: ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಒಲವಿನಿಂದ ಮೈಸೂರಿನ 9 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪೃಥು ಪಿ. ಅದ್ವೈತ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಹೌದು, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಜಿ. ಪುನೀತ್ ಮತ್ತು ಎನ್. ಪೂಜಾ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರನಾಗಿರುವ ಈತ, ಪನೋರಮಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ (ಪಿಐಎಲ್ಎಫ್) 2026ಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. 100 ದೇಶಗಳ ಲೇಖಕರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೃಥು ಈ ವರ್ಷದ ಆಶಯವಾದ ಪೃಥ್ವಿ - ಭೂಮಿಯ ಅಂಶ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಪೃಥು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅನುವಾದಗೊಂಡಿರುವ ಆರು ಕವನಗಳ ಪೃಥ್ವಿ ಕವನ ಮಾಲಿಕೆ (ದಿ ಅರ್ಥ್ ಸಿರಿಯಸ್) ಮತ್ತು ವಿವರವಾದ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಮಂಡಳಿಯು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
"ಫೃಥು ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಗಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯು ಅಸಾಧಾರಣವಾದುದು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತನಿಗಿರುವ ಕಾಳಜಿಯು ಕೇವಲ ಅನುಕರಣೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅವರ ಅಂತಃಕರಣದ ದನಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೋಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ" ಎಂದು ಫೃಥು ತಂದೆ ಜಿ.ಪುನೀತ್ ಹೇಳಿದರು.
"ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇವರ ಬರಹಗಳನ್ನು ಐದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಾ ಸಂಕಲನವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಕೃತಿಯು ಪನೋರಮಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2026ಕ್ಕೂ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಪುನೀತ್ ಹೇಳಿದರು.
ಫೃಥು ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಮೂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? 4ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಫೃಥುವಿನ ಪೂರ್ಣಚೇತನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇ-ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ತನ್ನ ಕವಿತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮುಂದುವರೆಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಒಲವನ್ನು ಪೃಥು ಬೆಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. 10 ಕವಿತೆಗಳ ಪೈಕಿ, 6 ಕವಿತೆಗಳು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಪೃಥುವಿನ ಸಾಧನೆ : 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 150 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಠಣ (ಜುಲೈ 2024).
ಹಸಿರು ಸಂಕಲ್ಪ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಹಸಿರು ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕಾಗಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು.
ಡಾಕ್ಟರೇಟ್: ದೆಹಲಿಯ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ವಿವಿ ಹಾಗೂ ವಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಂಡ್ ಎನ್ವಿರನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನಿಂದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಲಭಿಸಿದೆ.
''ನನ್ನ ಬರಹಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಪನೋರಮಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕೃತಿಯನ್ನು ಐದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಮುಂದಾದ ರೈಟರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮೂಲತಃ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಜೊತೆಗೆ ಕವನಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ'' - ಅಂತಾರೆ ಬಾಲಕ ಪೃಥು ಪಿ. ಅದ್ವೈತ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ.
ಪೃಥು ತಂದೆ ಜಿ.ಪುನೀತ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಫೆ.12ರಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕವಿತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಫೆ.17ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಪಿಐಎಲ್ಎಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕವಿತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಿಸಲು ದಿನಾಂಕ, ದೇಶವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿ ತಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
