ಹೆಚ್ಚುವರಿ 55 ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ರೋಗಿಗಳ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 'ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟಿ ಕಪ್' ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ!
ವರದಿ- ವಿನೋದ್ ಪುದು: ಹೆಚ್ಚುವರಿ 55 ನಿರ್ಗತಿಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜೀವದಾನ ನೀಡುವ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ, ನೆಹರೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನ. 20ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ 'ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟಿ ಕಪ್ 2026' ಬೃಹತ್ ಫ್ಲಡ್ಲೈಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : October 27, 2026 at 1:54 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೇವಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅವರ ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆದರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಗಲುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗದೆ ನೂರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ನಿತ್ಯ ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೈತೊಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಅಸಹಾಯಕ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಾತಿ-ಧರ್ಮದ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಟೀಮ್ ಬಿ-ಹ್ಯೂಮನ್' (B-Human), ಈಗಾಗಲೇ 85 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಉಚಿತ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದೀಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲಾಗದೆ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 55 ನಿರ್ಗತಿಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜೀವದಾನ ನೀಡುವ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ, ಮಂಗಳೂರಿನ ನೆಹರೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 20ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ 'ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟಿ ಕಪ್ 2026' (Humanity Cup 2026) ಬೃಹತ್ ಫ್ಲಡ್ಲೈಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ.1.22 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ- ಜಾತಿ-ಧರ್ಮ ಮೀರಿದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ: 'ಟೀಮ್ ಬಿ-ಹ್ಯೂಮನ್' ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜಾತಿ, ಮತ, ಭಾಷೆಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಕೇವಲ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಅಪ್ರತಿಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಸ್ಥೆಯು 85 ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 1,020 ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಷನ್ಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ರೂ. 10.20 ಲಕ್ಷ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿದೆ (ವಾರ್ಷಿಕ ರೂ. 1,22,40,000 ವೆಚ್ಚ).
ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ 21 ಮಂದಿ ಹಿಂದೂಗಳು, 19 ಮಂದಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು, 43 ಮಂದಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹಾಗೂ ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಐವರು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯ ಯೆನೆಪೋಯ, ಕಣಚೂರು ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರಿನ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
'ಬಿ-ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಾರ್ಡ್' ಮಾದರಿ- ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಯಾಪೈಸೆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ: ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಸೇವೆಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಅತ್ಯಂತ ಪಾರದರ್ಶಕ ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನೆರವು ಕೋರಿ ಬರುವ ಅರ್ಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ 'BH ಕೋಡ್' ಹೊಂದಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ (ಕಾರ್ಡ್) ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಒಟ್ಟು ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿ-ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ನೇರವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಭರಿಸುತ್ತದೆ.
ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಯಾರಾದರೂ ರೋಗಿ ತೀರಿಕೊಂಡರೆ, ಅವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಯುವಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ (Waiting List) ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿರ್ಗತಿಕ ರೋಗಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ನೆರವಾಗುವ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ 55 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ರೂ.79.20 ಲಕ್ಷದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು 55ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬಡ ರೋಗಿಗಳು 'ನಮಗೂ ಜೀವದಾನ ನೀಡಿ' ಎಂದು ಬಿ-ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ 3 ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ನಂತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 12 ಸೆಷನ್ಗಳಿಗೆ ರೂ. 12,000 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ (ಪ್ರತಿ ಸೆಷನ್ಗೆ ರೂ. 1,000). ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ರೂ. 1.44 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ 55 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೂ. 6.60 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ರೂ. 79.20 ಲಕ್ಷ (ಅಂದಾಜು ರೂ. 80 ಲಕ್ಷ) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಧಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 55 ಮಂದಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಟ್ಟು 140 ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನಾಸರೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಾನವೀಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮೊತ್ತದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ 'ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟಿ ಕಪ್ 2026' ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.
ನೆಹರೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 'ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟಿ ಕಪ್' ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ: ನವೆಂಬರ್ 20ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ ನಗರದ ನೆಹರೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರೋಚಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನುಭವದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಳಕಳಿ ಮೇಳೈಸಲಿದೆ:
ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ಸಾಫ್ಟ್ ವಿಕ್ಕಿ ಬಾಲ್ (Soft Vicky Ball), 10 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಗಳು, ಫ್ಲಡ್ಲೈಟ್ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ.
ತಂಡಗಳ ರಚನೆ: ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಕ್ಷನ್ (ಹರಾಜು) ಆಧಾರಿತ ತಂಡಗಳ ಆಯ್ಕೆ, 1 ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಹಾಗೂ 4 ಮಾಲೀಕರ ಆಯ್ಕೆಯ (Owners Choice) ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಸಿಎಸ್ಆರ್ (CSR) ಫಂಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು, ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು ಬೆಂಬಲದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಬಿ-ಹ್ಯೂಮನ್' ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಸಿಫ್ ಡೀಲ್ಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಅವರ "ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಎಂಬುದು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಮರಣಯಾತನೆ ತರುವ ಕಾಯಿಲೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಹಿತೈಷಿಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 1,000, 2,000 ನೀಡಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ 85 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಬದುಕು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ 55 ಬಡ ಜೀವಗಳು ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಹಣವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಜನರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮೂಲಕ ಹರಿದುಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಣಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ರನ್ ಕೂಡ ಆ 55 ಕುಟುಂಬಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ತರಲಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ದಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಈ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಆ ಬಡ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಉಸಿರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕ್ರೀಡೆಯ ಸಂಭ್ರಮವು ಕೇವಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ನೊಂದವರ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿ ಹೊಸ ಬದುಕಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 'ಟೀಮ್ ಬಿ-ಹ್ಯೂಮನ್' ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ 'ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟಿ ಕಪ್' ನೈಜ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಜನತೆ ಈ ಮಾನವೀಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 55 ರೋಗಿಗಳ ಬಾಳಿಗೆ ಭರವಸೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ.
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