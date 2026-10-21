ರೈತರಿಗೆ ಮೊದಲು SDRF ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ: ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಆಗ್ರಹ
ರೈತರಿಗೆ ಮೊದಲು SDRF ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 21, 2026 at 2:43 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರೈತರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 2,500 ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಧನ ಘೋಷಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನೂ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕದೇ ಇರುವುದು ರಾಜಕೀಯವೇ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾವು ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ 25 ಸಾವಿರ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ರಾಜಕೀಯವೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಮೊದಲು 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿ; ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಹೋಗೋಣ. SDRF ಪರಿಹಾರ ಮೊದಲು ಕೊಡಲಿ; ಬಳಿಕ NDRF ಹಣ ಕೇಳೋಣ ಎಂದರು.
ಭಿಕ್ಷಾಪಾತ್ರೆ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ: ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ; ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ; ಸರ್ಕಾರ ದಿವಾಳಿ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಛಲವಾದಿ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮೆರೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಪಾತ್ರೆ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿರುವುದು; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂಡವಾಳ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಭಿಕ್ಷೆಯಾದರೂ ಎತ್ತಿ; ಆದರೆ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಛಲವಾದಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿಯವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಸಭೆ, ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೋರಾಟವೂ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮದು ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ನಾಟಕ ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಬಾರದು: ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆಯಲು 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಾಟಕ ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಬಾರದು. ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಅವರು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಇದ್ದಾರಾ? ಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಕೇವಲ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು. ಯಾರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಗೃಹ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಅವರು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಇದ್ದಾರಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಅವಿವೇಕತನದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿ ಇರಲು ನಾಲಾಯಕ್ ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಾಚಾಳಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಛಲವಾದಿ ಟೀಕಿಸಿದರು.
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