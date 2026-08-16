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ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸಿ: ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್‌.ಅಶೋಕ್

ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಲು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರಬಾರದು ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್‌.ಅಶೋಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

OPPOSITION LEADER R ASHOK
ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್‌.ಅಶೋಕ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 16, 2026 at 6:22 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂವರ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ ಆಗಿರುವುದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಚಾರ. ಇದರ ಅಗತ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇತ್ತಾ? ಹಾಗೂ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದೇಕೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್‌. ಅಶೋಕ್​ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೂವರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಎದೆಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಮಹಜರು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಶವಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರಲಾಗಿದೆ. ಬೇಟೆಗಾರರು ಎನ್ನಲಾದ ಈ ಮೂವರು ಹಿಂದೆ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದರು.

ಜನರು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ, ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಭಿನ್ನತೆ ಇದೆ. ಇಲಾಖಾ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಲು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರಬಾರದು ಎಂದು ಅಶೋಕ್​ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೇನಿತ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾಂಸ ಇತ್ತು, ಬಂದೂಕು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಮೃತರಾದ ಮೂವರು ಏಕಾಏಕಿ ಬೇಟಗಾರರಾಗಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅಪರಾಧಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಕೂಡಲೇ ಸಚಿವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು. ಈ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ ಅಸಲಿನಾ? ನಕಲಿನಾ? ಇದರ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಾ ಎಂದು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೈಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೆ.ಹೆಚ್‌. ಪಟೇಲ್‌ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆದಾಗಲೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದೆ. ನೈಸ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ ಟೋಲ್‌ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ, ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ. 30 ವರ್ಷ ಟೋಲ್‌ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಇದ್ದರೂ ಆ ಅವಧಿಯನ್ನು ದಾಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಶೋಕ್​ ಹೇಳಿದ್ರು.

ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರ ನೈಸ್‌ ಜೊತೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್‌ ಆದೇಶದಂತೆ ಟೋಲ್‌ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರ ನೈಸ್‌ ಜೊತೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ನೈಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸದನ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. 130 ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ 6 ಕಿಮೀ ಮಾತ್ರ ನೈಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ಹೈವೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೇರೆ ರಸ್ತೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಕೋರ್ಟ್‌ ಆದೇಶ ಬಂದ ದಿನವೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರ ಟೋಲ್‌ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ನೈಸ್‌ನಿಂದ ನಯಾಪೈಸೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡದೆ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ ಸಚಿವ ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಈ ಅಕ್ರಮ ಆಗಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ವಾಪಸ್‌ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್​. ಅಶೋಕ್​ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೂವರ ಎನ್​ಕೌಂಟರ್​ ಖಂಡನೀಯ, ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು: ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ

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