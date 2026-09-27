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ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ 6ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ 10 ರೂ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಕೊಡಿ: ಹೆಚ್​ಡಿಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಬರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ವಿಮಾನ, ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚು. ನೀವೇ ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಆಗಲ್ವಾ? ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 27, 2026 at 6:02 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರೈತರಿಗೆ ಆರನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ 10 ರೂ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಡಿ ಐದು ಸ್ಕೀಂಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ.‌ ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು 10 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಿ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಹೊರೆಯಾಗುವುದು ಬೇಡ. ರೈತರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ 5 ರೂ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನು 10-15 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಕಾಫಿ ಟೀ, ತಿಂಡಿಗೆ 200 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ.‌ ರಾಜ್ಯದ ಜನರೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಲ್ಲವೇ? ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ? ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ 2,000 ರೂ.‌ ದಾರಾಳವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲಾ? ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳು ನೀವುಗಳು. ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವಾಗಿ 10 ರೂ. ಕೊಡಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಆವತ್ತು ಪಾಪಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ದೆ: ನಾನು ಎರಡು ಸಲ ಸಿಎಂ ಆದಾಗಲೂ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಕೈ ಚಾಚಲಿಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಟ್ಟು, ಈಗ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂದೆ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ 28 ಸಾವಿರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಆಗಲೇ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಪಾಪಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ದು ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ನಾನು ಸಿಎಂ ಇದ್ದ 14 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಲಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಸಹ ಹೇಳ್ತೇನೆ‌ ರೈತರು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?: ಬರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿಯೋಗ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಸಿಎಂ ನಿರ್ಧಾರ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ವಿಮಾನ, ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚು. ನೀವೇ ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಆಗಲ್ವಾ? ರಾಜ್ಯದ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರುವವರು ನೀವು ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಣ ಪಡೆದು ರೈತರು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದರು. ನಾನು ಖಾಸಗಿ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾನೂನು ತಂದೆ. ಪಾನ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೇ ತಂದರು. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಲ ಸೋಲ ಮಾಡಿ 2,500 ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 200 ಕೋಟಿ ಬರೀ ಕಾಫಿ, ತಿಂಡಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ರೈತರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು 50 ಸಾವಿರ ಕೊಡಿ, 1ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ ಅಂತ‌ ಹೇಳಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿ ಎಂದರು.

ನಾನೇ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ: ನಾವು ಅವರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ.‌ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾಡನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?. ನೀವು ಇನ್ನೂ 10 ವರ್ಷ ಇರಿ. ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಲೂಟಿ ಮಾಡುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಈಗಲಾದರೂ ನೊಂದ ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟ ನಿವಾರಿಸಿ. ನಾನೇ 50 ಸಾವಿರ ಜನ ಸೇರಿಸಿ ನಿಮೆಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಶೋಕ್ ಖೇಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕಾ?: ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರೈತರನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶದ ಬಳಿಕವೂ ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಏಕೆ ಕ್ರಮ‌ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಏಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ಪಡೆಯಲು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದರು. ದೂರವಾಣಿ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕರೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಜನರು ಯಾವ ನಂಬರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಶೋಕ್ ಖೇಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.

ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಭೂಮಿ ಲಪಟಾಯಿಸಿದ್ದೀರಿ.‌ ರೈತರಿಗೆ ಹಣವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ‌. ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನೇ ಒಳಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾರೆ ಎಂದು ಆತನ ಪುತ್ರ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಡಳಿತ ಕೊಡಿ: ನಿತ್ಯ ಹೋಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯುದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಲ್ಲ.‌ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಕಳ್ಳಕಾಕರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಇರುವುದಲ್ಲ. ನಾವು ಹಿಟ್ ಅಂಡ್​​ ರನ್ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿರುಗಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ.‌ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬದುಕಿರುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಬದುಕಿರುತ್ತೀರಿ.‌ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಓಡಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಡಳಿತ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಐಟಿ, ಇಡಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಆರೋಪ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ‌. ಅವರು ಸಿಎಂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬಹುದು. ಇವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಡಿಗೆ ಏಕೆ ಹೆದರಬೇಕು? ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಇರಬಹುದು‌. ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಡಿ, ಐಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೆದರಬೇಕು? ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ 24 ಇಂಜಿನಿಯರ್​ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು?. ಹೈಕೋರ್ಟ್​​ನಿಂದ ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ನಿಂದ ತಡೆ ತರುವ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಹೆದರಬೇಕು? ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾಕೆ ಹೆದರಬೇಕು? ಇವರ ಅಸಮರ್ಥತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಹೊಸ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಿಂದ ನಕಲಿ ರೇಡ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ: ಹೊಸ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಘೋಷಣೆ, ಹಳೆಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊರತೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇದೆ? ಯಾವ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವಿದೆ? ಎಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕ ಆಗಿದೆ? ಹೊಸ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಿಂದ ನಕಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ನೇಮಕ ಆಗಿದೆ? ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಪಡೆದವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮುಂದೆ ಒಂದೊಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಹೆಚ್​.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಯಾರೂ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಮಾಡಬಾರದು, ನನಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲ: ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ

TAGGED:

ಸಿಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್
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