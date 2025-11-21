ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಿ: ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಹೋರಾಟ
ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲಾ- ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟದವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಮರಣಾಂತ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲಾ - ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟ ಕಳೆದ 3 ದಶಕಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲಾ - ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟದವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಮರಣಾಂತ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ 600 ಶಾಲಾ - ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 6 ರಿಂದ 7 ಸಾವಿರ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಉಳಿದಿರುವುದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ. ಅಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಪೋಷಕರು, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮೀಪದ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೇ ಶಾಲೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದರಿಂದ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೇತನ ನೀಡಲು ಆಗದೇ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇಂತಹ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆ ಸಿಗದೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಂತಹ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸೇವೆ ಮುಗಿಸಿದರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಸಿಗದೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ.
ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರುವವರೆಗೂ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿಯ ಎದುರು ಧರಣಿ ಸತ್ಯಗ್ರಹ ಮುಂದುವರೆಸುವುದಾಗಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಒಕ್ಕೂಟದ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳು; ರಾಜ್ಯ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಐ.ಎಸ್. ಹೊರಗಿನ ಮಠ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 600 ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಸಾವಿರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1995ರ ನಂತರ ಇದುವರೆಗೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅನುನಾದ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವುಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಅಧಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೇವಲ ಭರವಸೆಯನ್ನಷ್ಟೆ ನೀಡಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆ ಎಂದಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ: "ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನಾ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಹಾಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈಗ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅನೇಕ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಿರಿ, ಜನಪರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಿರಿ, ಅದರಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊರೆಯಾಗಲ್ಲ: "ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಲು 132 ಕೋಟಿ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅನುದಾನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮೀನಮೇಷ ಎಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆಗಳ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 830 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡಿದೆ. ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ: ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂತೋಷ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಮಂದಾದರು. ಆದರೆ, ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯ ತಿಂಗಳು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವುಗಳು ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ ಎಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೂ, ಅದು ಫಲ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಕುವೆಂಪು ಇದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುವವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
