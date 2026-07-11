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ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​​ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಯ ಪರ, ವಿರೋಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ

ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​​ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಯ ಪರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಇದ್ದವರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದು ಕೈ ಕೈ ಮೀಲಾಯಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

BIDADI TOWNSHIP PROJECT
ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 11, 2026 at 3:57 PM IST

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ರಾಮನಗರ: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​​ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಯ ಪರ, ವಿರೋಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಬೈರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ನೂರಾರು ರೈತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಯೋಜನೆ ಪರ ಇದ್ದವರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದು ಕೈ ಕೈ ಮೀಲಾಯಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಡದಿಯ ಬೈರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​​ಶಿಪ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಬೈರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ನೂರಾರು ರೈತರು ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇತ್ತ ಯೋಜನೆಯ ಪರವಾಗಿಯು ಕೂಡ ನೂರಾರು ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನೀವೇಕೆ ಬರುತ್ತೀರಾ?. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವೇ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನೀವೇಕೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ‌ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಯೋಜನೆ ಪರ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಗಿಳಿದರು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಯೋಜನೆ ಪರ ವಿರೋಧ ಹೋರಾಟ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಎರಡು ಕಡೆಯವರ ಮನವೊಲಿಸುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಕಡೆಯವರು ಪೊಲೀಸರ ಮಾತಿಗೂ ಜಗ್ಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎರಡು ಕಡೆಯವರನ್ನು ಚದುರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರೋಧ: ಮತ್ತೊಂದಡೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡದಿ ರೈತರಿಗೆ ಮರಣಶಾಸನ ಬರೆಯಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಕೃಷಿಗಿಂತ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​​ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ಬಂದ ಅನ್ನದಾತರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ದರ್ಪ ತೋರಿಸಿರುವುದು ನಿರಂಕುಶತೆಯ ಪರಮಾವಧಿ. ಪೊಲೀಸರ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಾನು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಲಾಠಿಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಭ್ರಮೆ ಎಂದು ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​​ಶಿಪ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ರೈತರಿಂದ ರಕ್ತ ಚಳವಳಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ರಕ್ತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಭೂಮಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಎಂದು ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೌನ್​ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ರಕ್ತದ ಹನಿ ಸುರಿಸಿ ವಿಭಿನ್ನ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡದಿಯ ಟೌನ್​ಶಿಪ್ ಹೋರಾಟ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದೆ. ಭೈರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೈರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಚಳವಳಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಕ್ತ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಭೂಮಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಎಂದು ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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PROTEST AGAINST BIDADI TOWNSHIP
PROTEST IN FAVOR OF BIDADI TOWNSHIP
RAMANAGARA
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​​ಶಿಪ್
BIDADI TOWNSHIP PROJECT

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