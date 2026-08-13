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ಮೈಸೂರು: ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪೊರಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

Protests by various organizations
ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 13, 2026 at 8:02 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಡುವಂತೆ ನೀಡಿದ ಆದೇಶವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಮೈಸೂರಿನ ಕಾಡಾ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇಂದು ಬಾರ್ ಕೋಲ್ ಚಳುವಳಿ, ಪೊರಕೆ ಚಳುವಳಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದವು.

ರಾಜ್ಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಹಳ್ಳಿಹುಂಡಿ ಬಸವರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ಗನ್ ಹೌಸ್​ನಿಂದ ಬಾರ್ ಕೋಲ್ ಚಳುವಳಿ ನಡೆಸಿ ಕಾವೇರಿ ನಿಗಮ ಇರುವ ಕಾಡಾ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲವಿದ್ದರೂ ನೀರು ಬಿಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಚಳುವಳಿಗಾರರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಕಾಡಾ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪೊರಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ವಿನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಘುರಾಮ್ ವಾಜಪೇಯಿ ಎಂಬ ಹಿರಿಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಎಂದರೆ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ. ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು ಸೂಕ್ತ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಗರದ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣ್ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್​ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲ" ಎಂದರು. ಇದೇ ರೀತಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರು ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

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TAGGED:

MYSURU
ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟ
ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
PROTEST
CAUVERY STRUGGLE

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