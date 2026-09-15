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ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆಗೆ 3 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ: ಹರಿಹರ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆಗೆ ಮೂರು ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

PROTEST OPPOSING RELEASE OF 3 TMC OF WATER TO BHADRA UPPER BANK PROJECT
ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆಗೆ 3 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ: ಹರಿಹರ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 15, 2026 at 4:23 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆಗೆ ಮೂರು ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಹರಿಹರ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ರೈತ ಒಕ್ಕೂಟ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿತು.

ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರ ನಡುವೆ ಭಾರಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಕೂಡ ನಡಿದಿದೆ. ಭದ್ರಾ ನೀರಿಗಾಗಿ ರೈತರು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಹೊರವಲಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48 ಅನ್ನು ತಡೆದು ರೈತ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ನಗರದ ಅಪೂರ್ವ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದ ನೂರಾರು ರೈತರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು.

ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂ ಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆದು ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿದ್ದು, ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನಾಲೆಗೆ ಕೂಡಲೇ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆ ಹೋರಾಟ ಕೈ ಬಿಡುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಮೊದಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೂ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ‌ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆಗೆ ಮೂರು ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಗುಡುಗಿದರು.‌

ಪೊಲೀಸರು ರೈತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ವೇಳೆ ಓರ್ವ ರೈತನಿಗೆ ಹಣೆಗೆ ಗಾಯವಾಗಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಮುತ್ತಿನ ಕೊಪ್ಪ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಭದ್ರಾಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇದೆ. ತುಂಗಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳು, ಭತ್ತ ಒಣಗುತ್ತಿವೆ. ಕೆರೆಗಳು ಬತ್ತಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಿದೆ. ಭದ್ರಾ ನೀರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನಾಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.‌

ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಭದ್ರಾ ನೀರು ಬಿಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಅಡಿಕೆ ಭತ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಸಚಿವರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭದ್ರಾ ನೀರಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಸಿಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡದೇ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬರದ ನಾಡಿಗೆ ಭದ್ರೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ: ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಹರಿದ 3 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು, ರೈತರಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ

TAGGED:

DAVANAGERE
BHADRA UPPER BANK PROJECT
BHADRA WATER
ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
FARMERS PROTEST

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