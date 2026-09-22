ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕನ್ನು ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಆಗ್ರಹ: ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾಟೀಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕಾಗವಾಡ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾಟೀಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರು ಇಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
Published : September 22, 2026 at 8:32 PM IST
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ(ಬೆಳಗಾವಿ): ಮಳೆಯ ಅಭಾವದಿಂದ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕಾಗವಾಡ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾಟೀಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರು ಇಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಬೆಳೆ ಒಣಗಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾಗವಾಡವನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾಟೀಲ್, "ಅಥಣಿ ಮತ್ತು ಕಾಗವಾಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲ, ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ. ಅಥಣಿಯವರೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಗವಾಡದವರೇ ಆಗಿರಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ರೈತರು ಒಂದು. ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಸದ್ಯ ಕಾಗವಾಡದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆಯಾಗದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಕಾಗವಾಡ ಮತ್ತು ಅಥಣಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, 1960ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ನಾ ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕವು ಜಲಾಶಯದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಯ್ನಾದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಆ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹಣವನ್ನೂ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಸ್ವತಃ ನಾನೇ ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದು ಆ.12 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ಅಥಣಿ ಹಾಗೂ ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕುಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೃದ್ಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
1972ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರು ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರು. ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಎನ್ನುವುದು ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಂ ಏನಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ಯಾರೇಜ್. ಆದರೆ, ಆ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದು, ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ 35 ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾದವು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಭಾಗದ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತೋರುತ್ತಿರುವ ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು. ಜೊತೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಕೂಡಲೆ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ವಾರ ಗಡುವು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾಗವಾಡ ಬರಗಾಲ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
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