ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಕಬ್ಬಿನ ಕಿಚ್ಚು, ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಸೇರಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧ
Liquor Sale Ban In Belagavi: ಕಬ್ಬಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ರೈತರ ಹೋರಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ, ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
Published : November 5, 2026 at 6:34 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: 3,600 ರೂ. ದರ ಘೋಷಣೆ ಬಳಿಕವೂ ಕಬ್ಬಿನ ಕಿಚ್ಚು ಆರಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 1 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಾ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿರುವ ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಗುರುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ, ಕಬ್ಬಿನ ಸಮರ ಮುಗಿಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲೂ ಧರಣಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಜೈಲ್ ಭರೋ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಶಿಕಾಂತ ಗುರೂಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಮುಖಂಡರನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು. ಇದರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ರೋಧಗೊಂಡ ರೈತರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 163 ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾರಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ರೈತರು ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರದ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರ ಮಧ್ಯೆ ತೀವ್ರ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೆಯಿತು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಹೊತ್ತು ತಂದ ಪೊಲೀಸರು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ರೈತರ ಗುಂಪು ಚೂನಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿತು. ಚೂನಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗಲಾಟೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ರೈತರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ತುತ್ತಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ತಡೆದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವಂತೆ ಕೂಗಾಟ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನವನ್ನು ಬಡಿದು ಚಾಲಕರನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರು. ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪೊಲೀಸರು ನಾಲ್ಕು ವಾಹನಗಳ ಸಮೇತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದರು. ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಳೆದೆಳೆದು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ನೂಕಾಟ- ತಳ್ಳಾಟ, ಗಲಾಟೆ ತೀವ್ರವಾಯಿತು.
ರೈತರು ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಲೂ ಓಡಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಬೆನ್ನಟ್ಟಿಹೋದ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಳೆದು ತಂದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಸಿದರು. ನಾಲ್ಕು ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನಗಳು ಸಾಲದಾದ ಬಳಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ತರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ರೈತರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಹೀಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ರೈತರು ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಬರುವುದು, ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾರಿ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋದರು.
ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲೂ ಕಬ್ಬಿನ ಕಿಚ್ಚು: ಅದೇ ರೀತಿ ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ, ಪಟ್ಟಣ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿತ್ತು. ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ ಟೋಲ್ ಬಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.
ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಗುಪ್ಪಿ-ಪಾಶ್ಚಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಪೊಲೀಸರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿ ತಡೆದರು. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ್ ಗುಡ್ಡದ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರೈತರು ವಾಹನವನ್ನು ತಡೆದರು. ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ನೀಡದೆ ಸತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆರೋಪಿಸಿದ ಘಟನೆಯೂ ನಡೆಯಿತು.
ಟೈರ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಆಕ್ರೋಶ: ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಂಧನ ಖಂಡಿಸಿ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಗೋಕಾಕ-ಸವದತ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಟೈರ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿ, 5,500 ರೂ. ಬೆಲೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಾ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು.
ಯರಗಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯೂ ರೈತರು ರಸ್ತೆಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಬೆಳಗಾವಿ-ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ, ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಟೈರ್ ಸುಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕಿದರು.
ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಘಟನೆ ಖಂಡಿಸಿ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಐನಾಪುರ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಗಡಿ-ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜನಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಕಾಗವಾಡ ಕರ್ನಾಟಕ-ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಸ್ತೆ, ಗೋಕಾಕ್-ಕೊಣ್ಣೂರ, ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಬೈಲಹೊಂಗಲ, ಸವದತ್ತಿ-ರಾಮದುರ್ಗ, ಯರಗಟ್ಟಿ-ಗೋಕಾಕ್, ಮೂಡಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿ ಹಲವು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಕೆಲವು ಗಂಟೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೌಜಲಗಿ ಮತ್ತು ಹಾರೂಗೇರಿ ಪಟ್ಟಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತ್ತು ಸಂಕೇಶ್ವರ ನಗರಗಳು ಭಾಗಶಃ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಮುಗಳಖೋಡದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಗೋಕಾಕ್ ನಗರದ ನಾಕಾ ನಂ.4ರಲ್ಲಿ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಧರಣಿ ನಡೆಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.
ರೈತ ಮುಖಂಡ ರವಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮನವರ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ದಮನ ಮಾಡುವ ನೀಚ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾಡಿನ ರೈತ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಯುವುದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಉಪವಾಸ ಬೀಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿಗೆ 5,500 ರೂ. ಬೆಲೆ ನೀಡುವಂತೆ ನಾವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಿಂಸೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಡೆದು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ರೈತರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮ, ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಇದು ಜ್ವಾಲೆ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಖಟಕಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿದ್ದ ರೈತ ಮುಖಂಡ ನಿಂಗಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈಗ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ. 3,600 ರೂ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು 4,500 ರೂ., ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 1 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಶುರು ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಗರಗಳಿಗೆ ಹಾಲು, ತರಕಾರಿ, ಕಾಳು, ಕಡಿ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಳಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು 4,500 ರೂ., ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 1 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವವವರೆಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಶುರು ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಗರಗಳಿಗೆ ಹಾಲು, ತರಕಾರಿ, ಕಾಳು, ಕಡಿ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಳಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಊಟ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ, ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಹೋರಾಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಆದೇಶ: ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಾರದು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಗುರುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧಿಸಿ, ಪ್ರಭಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಾಹುಲ್ ಶಿಂಧೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ, 1965ರ ಕಲಂ 21(1)ರಡಿ ಈ ಆದೇಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬಾರ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ, 1965ರ ಕಲಂ 32ರನ್ವಯ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ರಾಹುಲ್ ಶಿಂಧೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿದರೆ ಹುಷಾರ್: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆ, ಧರಣಿ ಇತ್ಯಾದಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಮೀಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ, ಪ್ರಚೋದನಾಕಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
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