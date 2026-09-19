ಹಾವೇರಿ: ಭೂ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು
ಮಾಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳೇ ಗತಿಸಿವೆ ಆದರೂ ತಮಗೆ ಪಟ್ಟಾ ನೀಡಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
Published : September 19, 2026 at 2:04 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಗೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ಲಾಟನ ಮಹಿಳೆಯರು ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನಸೆಳೆದರು.
ಪಟ್ಟಾಗಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾಗೋಡು ಪ್ಲಾಟ್ನಿಂದ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಡುಬಡವರು, ಕೂಲಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 30 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆರನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತಾ ಕಡುಬಡವರಿಗೆ ಪಟ್ಟಾ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಭೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ 80ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪಟ್ಟಾ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕಳೆದ 30- 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರೋ ಗೋಮಾಳ ಜಾಗವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 80ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳು 30-40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಪಟ್ಟಾ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ರೊಟ್ಟಿ, ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಭೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಮಾಳ ಜಾಗೆವನ್ನು ಗೋಮಾಳ ಅಂತಾ ಇರಲಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೆ ಅದು ಗೋಮಾಳ ಜಾಗ ಅಲ್ಲಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ 3 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಅಂತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಭೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೂಲಕ ಪಟ್ಟಾ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಪಟ್ಟಾ ನೀಡಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಬ್ಬಾರ್, "ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು, ವಾಣಿಜ್ಯನಗರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆರನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂದು ಭೂಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಪಟ್ಟಾ ನೀಡಿತ್ತು. ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಇಸ್ವತ್ತು ಪಟ್ಟಾಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆರನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಭೂಗ್ಯಾರಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಗೋಡು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವಂಚನೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕಬ್ಬಾರ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
"ಇದರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಗೋಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ನೊಂದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಕಳೆದ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಗೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡರನ್ನು ಸಹ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಪಟ್ಟಾ ನೀಡಿಲ್ಲಾ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಮಗೆ ಪಟ್ಟಾ ನೀಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ" ಕಬ್ಬಾರ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಗಾರ್ತಿ ಶಿಲ್ಪಾ, "ನಾವು ತಹಶಿಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದರು ಸಹ ನಮಗೆ ಪಟ್ಟಾ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲಾ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಎನ್ನುವ ಪಟ್ಟಾ ಬೇಕು. ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಲ್ಲಾ ಚರಂಡಿಯಿಲ್ಲಾ. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಬಂದು ಬಿಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೋ ಎಂಬುವ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೇ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರಾಣಿಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗವಿದೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಜಾಗವಿಲ್ಲಾ. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದ ಜಾಗ ಬಿಡಿ ಎಂದರೆ ಬಿಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ" ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಹಿಳೆ ಮಂಜವ್ವಾ, "ನಮಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇರಲಿಲ್ಲಾ, ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲಾ, ಅದನ್ನೂ ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಮನೆಯ ಪಟ್ಟಾ ಇಲ್ಲಾ ನಮಗೆ ಯಾರು ಮನೆ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಲ್ಲಾ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಪಟ್ಟಾ ಬೇಕು. ರಸ್ತೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲಾ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಶಾಲೆಗಳಿಲ್ಲಾ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಪಟ್ಟಾ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲಾ. ನೀವು ಇರುವುದು ಗೋಮಾಳ ಜಾಗ ಅಂತಾರೆ ಆದರೆ ನಾವು ಇರುವುದು ಗೋಮಾಳ ಜಾಗವಲ್ಲಾ ನಿವೇಶನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ್ ದಾನಮ್ಮನವರ್, "ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ ಪಟ್ಟಾ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಇಷ್ಡು ದಿನ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಆದಷ್ಡು ಬೇಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಪಟ್ಟಾ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಭರವಸೆ" ನೀಡಿದರು.
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