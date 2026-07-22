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ಹಾವೇರಿ: ರಾಜ್ಯ-ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ರೈತರಿಂದ ಬಹೃತ್​ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೂಡಲೇ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

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ಹಾವೇರಿ ರೈತರಿಂದ ಬಹೃತ್​ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 22, 2026 at 7:41 AM IST

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ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತವೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈತರ ಸಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿನ ಗೊಂದಲಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಮತ್ತು ರೈತ ಸಂಘದಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ನಗರದ ಪುರಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪುರಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿತು. ಮೆರವಣಿಗೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ರೈತರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಬಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ನಂತರ ಮೈಲಾರ ಮಹದೇವ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸುವ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತಸಂಘ ಹಸಿರುಸೇನೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಸರ್ಕಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲಾ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲೂ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾ, ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೈತರನ್ನು ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

"ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿವೆ. ಇಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಬೇಕು, ಬೆಳೆ ಇಷ್ಟೇ ಒಣಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಾನದಂಡವಿದೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ರೈತರ ಹಸಿರುಶಾಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಪಾಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತವೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಬಂದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು".

"ಸಾಲಮನ್ನಾ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲಾ. ಸಾಲಮನ್ನಾ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿವೆ. ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆ ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಮನ್ನಾ ವೇಗವಾಗಿ ಆಗುವಂತಹವುಗಳಲ್ಲಾ. ಘೋಷಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಡೋಣ. ಆ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಅವರು ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಮತ್ತು ಸಾಲಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋಣ. ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರೆ ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಜಾಗ ಉಳಿಯಬಾರದು. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋಣಾ" ಎಂದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್​ ಬಳ್ಳಾರಿ ಹೇಳಿದರು.

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TAGGED:

HAVERI
KARNATAKA DROUGHT 2026
ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆ
ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆ
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