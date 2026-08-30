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ಧಾರವಾಡ: ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಗೆ ಘೇರಾವ್ ಹಾಕಲು ಯತ್ನ, ಬ್ಯಾನರ್ಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿದ ಹಿಂದೂಪರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಘೇರಾವ್ ಹಾಕಲು ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯತ್ನಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು.

DHARWAD ನಟ ಪ್ರಕಾಶ ರಾಜ್ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಟ ಪ್ರಕಾಶ ರಾಜ್​ಗೆ ಘೇರಾವ್
ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ ರಾಜ್​ಗೆ ಘೇರಾವ್ ಹಾಕಲು ಯತ್ನ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 30, 2026 at 9:11 PM IST

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ಧಾರವಾಡ: ಧಾರವಾಡದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಬಂದಿದ್ದ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಘೇರಾವ್ ಹಾಕಲು ಕೆಲವರು ಯತ್ನಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕಲ್ಪಿಸಿದರು.

ನಗರದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ 'ಮನುಷ್ಯತ್ವದೆಡೆಗೆ ಸಮುದಾಯ' ಜಾಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ಎಂದು ಹಿಂದೂಪರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಘೇರಾವ್ ಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿದಿದ್ದು, ಕೆಲವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಯುವಕರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಯುವಕರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ಉಂಟಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದರು.

ಈ ಕುರಿತು ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಸಮುದಾಯ, ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಡ ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಬುದ್ದಿ ಬರಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವ ದೇಶದ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿನೂ ಅಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಸೆ.1ರಂದು ಫ್ರೀಡಂಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಚಲೋ ಹೋರಾಟ: ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್​ ರಾಜ್​

TAGGED:

DHARWAD
ನಟ ಪ್ರಕಾಶ ರಾಜ್
ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು
ನಟ ಪ್ರಕಾಶ ರಾಜ್​ಗೆ ಘೇರಾವ್
ACTOR PRAKASH RAJ

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