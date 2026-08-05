ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ನಾಯಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಕರುಣೆ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೊಂದು ಬೀದಿನಾಯಿ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ
ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಭಿಯೋಜಕರು ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಕಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 5, 2026 at 8:25 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿ ಸಂತಾನಹರಣ ಮತ್ತು ರೇಬೀಸ್ ವಿರೋಧಿ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಕೆಲಸಗಾರರ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಅಸ್ಸಾಂನಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ನಾಯಿ ಹಿಡಿಯುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕರೆತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು, ಮಾನವ - ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ರೇಬೀಸ್ನಿಂದ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರುವುದಾಗಿದೆ.
ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ನಿಗಾ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 1 ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ 19 ಜುಲೈ 2026ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 3,33,561 ನಾಯಿ ಕಚ್ಚುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ರೇಬೀಸ್ ನಿಂದ 34 ಸಾವುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು 4,94,161 ನಾಯಿ ಕಚ್ಚುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು 49 ರೇಬೀಸ್ ಸಾವುಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಭಿಯೋಜಕರು ಈ ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಕಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ನಗರಾಡಳಿತ ಸಚಿವ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2022 ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ 1.2ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮುದಾಯ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂತಾನಹರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 1.4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಆಶ್ರಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೆನ್ನಲ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಗರಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ₹33.6 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ತಂಡಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ನಗರಗಳು, ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ 25 ನಾಯಿ ಹಿಡಿಯುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದ ಹಿಡಿಯುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಪಶುವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನಹರಣ ಮತ್ತು ರೇಬೀಸ್ ವಿರೋಧಿ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕು. ಸಂತಾನಹರಣ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಬಲ ತುದಿಯಲ್ಲಿ V- ಆಕಾರದ ಗುರುತು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂತಾನಹರಣ ಮಾಡಿದ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರದ ಆರೈಕೆ ನೀಡಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಗಂಡು - ಹೆಣ್ಣು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಸತಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಪಶುವೈದ್ಯರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದ ಅದೇ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಹಿಡಿಯುವಿಕೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಾಣಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ವರ್ಣಿಮಾ ನಿಶಾಂತ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂತಾನಹರಣ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾಯಿ ಕಡಿತದ ನಿಖರವಾದ ದತ್ತಾಂಶ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಸರಿಯಾದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಳಪೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಬಲವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಎ.ಆರ್. ಯಲ್ಲಾಪುರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ರೇಬೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವ್ಯಾಪಕ ಲಸಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಶ್ರಯಗಳು ಮತ್ತು ದತ್ತು ಶಿಬಿರಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೆಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ತಳಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಸಂಗಾತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ನಾಯಿಗಳ ನಡುವಿನ ಜಗಳಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ. ಯಲ್ಲಾಪುರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದರೆ ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಗಳು, ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ನಡುವೆ ನಿಕಟ ಸಮನ್ವಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಿರಂತರ ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಮಾನವೀಯ ಕ್ರಮಗಳ ಜಾರಿ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ದಾಖಲೆಗಳು, ಸರಿಯಾದ ಚೇತರಿಕೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಕಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ಸು ನಿಂತಿದೆ.
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