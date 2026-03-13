ETV Bharat / state

ಗಂಗಾವತಿ: ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಭಾರದ ಚೀಲ ಹೊತ್ತು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ, ಯುವಕರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಜನರು ಶರಣು!

ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅಚಲ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಎಂತಹ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯನ್ನೂ ಭಕ್ತರು ಮೀರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕು ಯುವಕರು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಭಾರದ ಮೂಟೆ ಹೊತ್ತು ದೀಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

Prostration while carrying a quintal weight bag
ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಭಾರದ ಚೀಲ ಹೊತ್ತು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 13, 2026 at 10:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಗಂಗಾವತಿ: ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅಚಲ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಎಂತಹ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಭಕ್ತರು ಮೀರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಯುವಕರೇ ಸಾಕ್ಷಿ . ನಾಲ್ಕು ಯುವಕರು ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಭಾರದ ಮೂಟೆ ಹೊತ್ತು ದೀಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ (ಸಾಷ್ಟಾಂಗ) ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಮೆರೆದ ಘಟನೆ ಕನಕಗಿರಿಯ ಹಿರೇಮಾದಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಕನಕಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇ ಮಾದಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರಾದ ನಾಗರಾಜ್, ಪರಶುರಾಮ್, ಮರಿಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಿಂಗರಾಜ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ವರು ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಲಾ ನೂರು ಕೆಜಿಗೂ ಅಧಿಕ ಭಾರವಿರುವ ಮೆಕ್ಕಜೋಳದ ಮುಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ದೀಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

Prostration while carrying a quintal weight bag
ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಭಾರದ ಚೀಲ ಹೊತ್ತು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ, ಯುವಕರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಜನರು ಶರಣು! (ETV Bharat)

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುಮಾರು ನೂರು ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೂ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಭಾರದ ಮೂಟೆ ಹೊತ್ತು ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಒರಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರದ ಮೂಟೆ ಸಮೇತ ಮೇಲೇಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಯುವಕರು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

Prostration while carrying a quintal weight bag
ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಭಾರದ ಚೀಲ ಹೊತ್ತು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ (ETV Bharat)

ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾಣವಾಗಿರುವ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತ ಯುವಕರು, ನೂರಾರು ಕೆಜಿಯ ಮೂಟೆ ಹೊತ್ತು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಏರುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರೆ, ಈ ಯುವಕರು ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

101 ಕೆಜಿಯ ಜೋಳದ ಚೀಲ ಹೊತ್ತು 575 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಏರಿದ ಭೂಪ!:

ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಜನಾದ್ರಿಯ ಹನುಮಪ್ಪನ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಬರೋಬ್ಬರಿ 101 ಕೆ.ಜಿ ಭಾರದ ಜೋಳದ ಚೀಲ ಹೊತ್ತು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ, ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ.

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡಲಸಂಗಮ ಬಳಿಯ ಬಿಸಿಲದಿನ್ನಿ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನವೀನ್ ಬರಮಗೌಡ, 101 ಕೆ.ಜಿ ಭಾರದ ಜೋಳದ ಚೀಲ ಹೊತ್ತು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದ.

575 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿರುವ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಜೋಳದ ಚೀಲ ಹೊತ್ತು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಲು ಈ ಯುವಕ ಕೇವಲ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ. ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎರಡು ಬಾರಿ ತಲಾ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟ ಏರಿದ ಬಳಿಕ ಯುವಕ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಹನುಮಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ನವೀನ್ ಸಾಹಸ ಮೆಚ್ಚಿದ ದೇಗುಲದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಆತನನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಕೂಡಾ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

TAGGED:

PROSTRATION WITH A BAG
ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಭಾರದ ಚೀಲ ಹೊತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ
KOPPAL GANGAVATI
ಮೂಟೆ ಹೊತ್ತು ದೀಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ
PROSTRATION QUINTAL WEIGHT BAG

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.