ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಮಗ್ರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳ ಕರಡು ಪ್ರಕಟಣೆ; ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಹ್ವಾನ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 10ರೊಳಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.
Published : September 3, 2026 at 9:22 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆನ್-ಸ್ಟ್ರೀಟ್ (ರಸ್ತೆ ಬದಿ) ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಿತವ್ಯಯಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸಮಗ್ರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳ ಕರಡನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಹಿತಾಸಕ್ತರು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 10ರವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ:
ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 1.28 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ನೋಂದಾಯಿತ ವಾಹನಗಳಿದ್ದು, ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರುವ ಅಂದಾಜು 15 ರಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ವಾಹನಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ.
ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ವಾಹನಗಳು: ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಗರದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ 95ರಷ್ಟು ಸಮಯ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ, ಕಚೇರಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಸಮಸ್ಯೆ: ನಗರದಲ್ಲಿನ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳು, ವಿಶಾಲವಾಗಿರದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಿವೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗವು ಆಕ್ರಮಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
"ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿದ ವಿರಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಮೇಲಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ, ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರಲ್ಲದವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಪೀಕ್-ಅವರ್ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 15 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಬಸ್ಗಳು ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026 ರಂದು ಆಗಿನ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸಭೆ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.
ಕರಡು ನಿಯಮಗಳು ಫೆಬ್ರುವರಿ 2, 2021 ರಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತವೆ. ಹಿಂದಿನ ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಪ್ರದೇಶ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿತ್ತು. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್-ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು.
ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, DULT, ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ, BDA, BMRCL, BMTC ಮತ್ತು K-RIDE ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಹೊಸ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಫ್-ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಬಹು-ಹಂತದ ಅಥವಾ ಯಾಂತ್ರಿಕೃತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒದಗಿಸುವ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳಿಂದ 100 ಪ್ರತಿಶತ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಮೇಲ್ಮೈ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಬಳಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ 50 ಪ್ರತಿಶತ ಆಸ್ತಿ-ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಸ್ತೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದ ಪ್ರಕಾರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳಿಗಿಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಫ್-ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಿಯಮಿತ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇರುವ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಬಹು-ಹಂತದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೀಕ್-ಅವರ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ರಸ್ತೆ ಜಾಗವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ನಗರ ನಿಗಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಡ್ಡಾಯ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಬಳಕೆಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಜಂಕ್ಷನ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
"ಎಂದಿನಂತೆ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ನಿಯಂತ್ರಕ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಸಲಹೆಗಳನ್ನು acsuddoffice@gmail.comಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.
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