ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಸೇರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ, ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್

ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 17, 2026 at 8:04 AM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಲಕ್ಕುಂಡಿಯನ್ನು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಪಾರಂಪರಿಕ‌ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಗದಗನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ತಾಣಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರಾಚ್ಯಾವಶೇಷ ವಸ್ತುಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

10 ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹೊತ್ತು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಪ್ರಾಚ್ಯಾವಶೇಷ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಆಗ ಗ್ರಾಮದವರು 1500 ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿದರು. ಜನಾಂದೋಲನ‌ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಪ್ತಾಹ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆವು. 12 ದಿನ ಆಗಿದೆ. 1400 ಪ್ರಾಚ್ಯ ಅವಶೇಷಗಳು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ನೂರು ದೇವಾಲಯ, ನೂರು ಬಾವಿಗೆ ಶೋಧ: ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ನೂರು ದೇವಾಲಯ, ನೂರು ಬಾವಿ ಹುಡುಕಾಟದ ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೊದಲ ಭಾಗವಾಗಿ ಐದು ದೇವಾಲಯ, ಐದು ಬಾವಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 32 ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ 36 ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು 68 ಗುಡಿ, 64 ಬಾವಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಸವಾಲು ಇದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಾಚ್ಯಾವಶೇಷ ಪತ್ತೆ: ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚ್ಯಾವಶೇಷ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮೂಲಕ 3000 ಅಧಿಕ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಅವಶೇಷ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಪ್ರಾಚ್ಯಾವಶೇಷಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಮೂರು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಯಲು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಉತ್ಖನನಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಿ.ಮೀ.‌ ಕೋಟೆ ಗೋಡೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನೂ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಲಕ್ಕುಂಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 16 ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸ್ಮಾರಕ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಚಾಲುಕ್ಯ, ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದ ಪ್ರಾಚ್ಯಾವಶೇಷ ಇವೆ. ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಕ್ಕೆ ಆಂಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯು ಇದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಡಿಸಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 8 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು 600 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

