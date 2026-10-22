ಆನೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಂಬಾರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗೆ ಚಿಂತನೆ: ಶಾಸಕ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ
ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆದಾಗ ನಾವೇ ಎನ್ನುವವರು, ಈಗ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವಲ್ಲ ಎನ್ನಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.
Published : October 22, 2026 at 5:53 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಆನೆಯಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಅಂಬಾರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜೆ ನಡೆಸುವ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ಎಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎನ್. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗುರುವಾರ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ, ಸೋಮಣ್ಣ ಆನೆಯು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಯು ಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಆನೆಯು ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂಬಾರಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಯ ಬಲಗೈ ಒಂದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಂಟಪ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
430 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಂಟಪ ಪಾಲಿಕೆ ಆಸ್ತಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯೇ ಭರಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಧವಾರ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯು ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಸಹ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆದಾಗ ನಾವೇ ಎನ್ನುವವರು. ಈಗ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವಲ್ಲ ಎನ್ನಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಆನೆಗಳ ನಡವಳಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಸೋಮಣ್ಣ ಆನೆಯು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗದೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದೆ. ಆನೆಯು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಓಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆನೆಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಶಿವಪ್ಪನಾಯಕ ಅರಮನೆ, ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಡೆ ಓಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯವಾಗಿಲ್ಲ. ದಸರಾಗೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಎರಡು ಆನೆಗಳು ವಾಪಸ್ ಓಡಿ ಬಂದ ಕುರಿತು ಸಿಸಿಎಫ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಎಂದ ಡಿಸಿ: ನಿನ್ನೆ ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಎರಡು ಆನೆಗಳು ವಾಪಸ್ ಓಡಿ ಬಂದ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವೃತ್ತದ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಸತ್ಯಶೋಧನ ಸಮಿತಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಏನು ವರದಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆಂದು ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಕವಳಿಕಟ್ಟಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಇಂದು ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಕೆ.ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಇಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ನಿನ್ನೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಬಹದ್ದೂರ್ ಆನೆ ವಾಪಸ್ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅನೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಅಂಬಾರಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಧಕವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಕೆ.ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಬಿ. ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಅವಘಡ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ನಮಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ವಿಚಾರವಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಇದೆ. ಈ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಬಂದ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರು ಸಹ ಕೆಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಲಿಖಿತ ಮನವಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದೇ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸಿಂಹ ಸೇನೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ಡಿಎಫ್ಒ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
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