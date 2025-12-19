ETV Bharat / state

ದಾವಣಗೆರೆ: ಕಳವಾಗಿದ್ದ 20.38 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತು ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು

ದಾವಣಗೆರೆಯ ವಿವಿಧ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ 173 ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂದಾಜು 20.38 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಪೊಲೀಸರು, ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಮರಳಿಸಿದರು.

PROPERTY RETURN PARADE
ಸ್ವತ್ತನ್ನು ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು (ETV Bharat)
Published : December 19, 2025 at 6:01 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 173 ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ 20 ಕೋಟಿ 38 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಐಜಿಪಿ ರವಿಕಾಂತೇಗೌಡ, ಎಸ್​ಪಿ ಉಮಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.

ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಕವಾಯತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ಡಿಎಆರ್ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ‌ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸ್ವತ್ತು ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಟನ್ ಪೆರೇಡ್ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಪರಾಧ ತಡೆ ಮಾಸಾಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು.

24 ಕೆ.ಜಿ 726 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ಹಸ್ತಾಂತರ: ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಕಳ್ಳತನ‌ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 19.64 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 24 ಕೆ.ಜಿ 726 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ. 24.35 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 26 ಕೆ.ಜಿ 672 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ, 85.65 ಲಕ್ಷ ನಗದು, 46.28 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 90 ವಾಹಗಳು, 73.80 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 492 ಮೊಬೈಲ್​​ಗಳು, 16,81,000 ಮೌಲ್ಯದ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಮರಳಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಾಸುದಾರರು ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ನಮ್ಮದು 110 ಗ್ರಾಂ‌ ಚಿನ್ನ ಕಳವಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿತ್ತು. ಹೊನ್ನಾಳಿ ಪೊಲೀಸ್​​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದೆವು, 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿದ್ದರು. ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವು ಒಡವೆಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರೆ, ಪೊಲೀಸರು ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಮರಳಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ವಾರಸುದಾರರಾದ ಸಾಗರಿಕಾ ಎಂಬುವರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಐಜಿಪಿ ರವಿಕಾಂತೇಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: "ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಪೊಲೀಸರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 25 ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನ, 26 ಕೆ.ಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ, 85.65 ಲಕ್ಷ ನಗದು, ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಶ ಶೇ.90ರಷ್ಡು ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ನಿಜವಾದ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಬೇಕು. ನ್ಯಾಮತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ನವೀನ್ 86 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಆರೋಪಿ, ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವನಿಂದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.‌ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಸಿ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.

ಎಸ್​ಪಿ ಉಮಾಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಒಟ್ಟು 173 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 20,38,32,459 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸನಾ ಪತ್ರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದ ವಾರಸುದಾರು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದ ಭಾಷ್ಪ ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಮತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ, ಆರೋಪಿ ನವೀನ್ ಪ್ರಕರಣ, ವಿದ್ಯಾನಗರ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರು ಚೈನ್ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಆಗಿವಾಗಿದ್ದು, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಭೇದಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

