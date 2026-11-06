ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಜಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗದು: ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಆರೋಪಿತ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗಳಿಸಿರುವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ ಕ್ರಮ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಶಂಕರ್ ಮಹಾದೇವನ್ ಅಯ್ಯರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಏಕ ಸದಸ್ಯಪೀಠ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : November 6, 2026 at 7:28 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಮುನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣವೊಂದರಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯಿದೆ 2002ರ (ಪಿಎಂಎಲ್ಎ) ಅಡಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗದು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಅಪರಾಧದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಾನೂನು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಆರೋಪಿತ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗಳಿಸಿರುವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ ಕ್ರಮ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಶಂಕರ್ ಮಹಾದೇವನ್ ಅಯ್ಯರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯಪೀಠ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ, ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ಅಡಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಾನೂನು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹಿಂದೆಯೇ ಖರೀದಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಂತರದ ಅಪರಾಧದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಗಳಿಸಿದವು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದು ಎಂಬುದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೇರ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಕ್ಕೂ, ಸಮಾನ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ಸೆಕ್ಷ ನ್ 2(1)(ಯು) ಸೆಕ್ಷನ್ 5ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಇಂತಹ ಜಪ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಸಮಾನ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿಯ ಅವಕಾಶವು ಮೂಲ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿದ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ವಿಜಯ್ ಮದನ್ಲಾಲ್ ಚೌಧರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 2011-12ರ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ರಫ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಫ್ತಿಗೆ 40 ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಅದಿರು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಎರಡು ಸುಳ್ಳು ದಾಸ್ತಾನು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮಣಿಪಾಲ ಪೊಲೀಸರು 2017ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಸಿಐಡಿ 2021ರ ಡಿ.30ರಂದು ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇಡಿ 2022ರ ಮಾ.28ರಂದು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು.
ಇ.ಡಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.20 ಕೋಟಿ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ನಗದು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲ ಆದಾಯ ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 17 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳಾಗಿ ಅವರು 2004ರಲ್ಲಿಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು 2008ರಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಕೃಷಿಯೇತರ ಜಮೀನನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
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