ಬಡ್ತಿ ಎಂಬುದು ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಏರಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೌಕರನ ಅರ್ಹತೆಯಾಗಿದೆ: ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಇಲಾಖಾ ಪದೋನ್ನತಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಅರ್ಹರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಹಿರಿಯ ಹುದ್ದೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹೊರಿಸಿದ ನಂತರ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಳಂಬ, ಲೋಪಗಳ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
Published : November 26, 2026 at 10:17 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸೇವಾ ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನೌಕರನ ಅರ್ಹತೆ, ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಘನತೆಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಡ್ತಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರುವ ಏಳು ಮಂದಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಹೇಮಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಿದ್ದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಪೀಠದ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 32ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾರ ನೀಡುವುದೇ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಯಮವಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವರಣೆಯು ತದ್ವಿರುದ್ದವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸೇವಾ ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲ; ಅದು ನೌಕರನ ಅರ್ಹತೆ, ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಘನತೆಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖಾ ಪದೋನ್ನತಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಅರ್ಹರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಹಿರಿಯ ಹುದ್ದೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹೊರಿಸಿದ ನಂತರ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ಲೋಪಗಳ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ನೌಕರನಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ (ಬಡ್ತಿ, ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆ) ಕಾಯ್ದೆ-1978 ಹಾಗೂ ಅದರ ಅಡಿಯ ನಿಯಮ 3(2)ರ ಪ್ರಕಾರ, ಪದೋನ್ನತಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಸೂಕ್ತರೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನೌಕರರು, ಪ್ರಭಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದಲೇ ಪೂರ್ಣ ಬಡ್ತಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಕೆಸಿಎಸ್ಆರ್ನ ನಿಯಮ 32 ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭತ್ಯೆ ನೀಡುವ ನಿಯಮ 68ನ್ನು ಒಂದೇ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡುವ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ಎಂ.ಎ.ನದಾಫ, ಸಿ.ಎಸ್.ಮಠದ, ಜಿ.ಎಂ.ಕೊಡಕೇರಿ, ಬಿ.ಎಂ.ಕಾತ್ರಾಳ, ಎಂ.ಎಸ್.ಹಿರೇಮಠ, ನಿವೃತ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ರೇಣುಕಾ ಎ.ವಾಲಿಕಾರ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಐ.ಹಾಡಕರ ಅವರಿಗೆ 2019ರ ಜೂನ್ 1ರ ಬದಲಾಗಿ 2015ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಿಂದಲೇ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ/ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ವೃಂದದ ಪೂರ್ಣ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬಡ್ತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವೇತನ, ಜ್ಯೇಷ್ಠತೆ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೂರಕ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ 12 ವಾರಗಳೊಳಗೆ ಈ ಆದೇಶ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಜಿದಾರರು, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಅಥವಾ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದರು.
2015ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಂದು ನಡೆದ ಇಲಾಖಾ ಪದೋನ್ನತಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಅರ್ಹತೆ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಕೊರತೆಯ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 32ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮೇಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮೇಲಿನ ಹುದ್ದೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಳಿಕ, 2019ರ ಮೇ 24ರ ಆದೇಶದಂತೆ 2019ರ ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ತಮ್ಮನ್ನು 2015ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಂದೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅದೇ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನೌಕರರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಪೂರ್ವಾನ್ವಯ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರೂ, ತದನಂತರ 2023ರ ಮಾರ್ಚ್ 15ರಂದು ಆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ನೌಕರರು ಕೆಎಟಿ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಕೆಎಟಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
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