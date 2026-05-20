ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದಾಗ ವಿರೋಧಿಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ: ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಟೀಕೆ, ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಕರಾತ್ಮಕ ಟೀಕೆ ಅಂತಾನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TUMAKURU ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತುಮಕೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸರ್ಕಾರ
ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್
Published : May 20, 2026 at 5:29 PM IST

ತುಮಕೂರು: ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಈ ನಡುವೆಯೂ ನಾವು ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಾವು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ: ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ನಾವು ಜನಪರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಬಡವರ ಪರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ಜನ ಪರವಾಗಿ 3 ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು, ಜನರನ್ನು ಯಾರೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 1.50 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದಾಗ ಅದು ಜನ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಸರಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದುರುದ್ದೇಶ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ತುಮಕೂರು ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ​ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ತುಮಕೂರಿನ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನಾ?. ತುಮಕೂರಿನ ಹೆಸರು, ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತದೆ. ತುಮಕೂರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಎಂದು ಪ್ರಮೋಟ್​ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ತುಮಕೂರು ಎಲಿವೇಟ್​ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರಾವುದೇ ದುರುದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಬಡವರು, ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಶೋಷಿತರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಿನ್ನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೂರು ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವ ಸಂಭ್ರಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ₹682 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಬೃಹತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.

