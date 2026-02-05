ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಳಗಿ ಚೀಟಿ ಬರೆದು ಕೊಡಬೇಡಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾದರಿ ಅನುಸರಿಸಿ: ಆರೋಗ್ಯ ಹಕ್ಕಿನ ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹ
Published : February 5, 2026 at 7:47 PM IST
ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್
ಬೆಳಗಾವಿ: ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಹಕ್ಕಿನ ಕಾಯ್ದೆ ಆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಎಂಬ ಆಗ್ರಹ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕವು ಅನುಸರಿಸಲಿ ಎಂದು 35 ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜಾಥಾ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಏನದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾದರಿ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ವಿಶೇಷ ವರದಿ.
ಹೌದು, ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಜೊತೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಔಷಧಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಔಷಧಿ ಲಭ್ಯ ಇರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ತರುವಂತೆ ವೈದ್ಯರು ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲು, ಸಾಲು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂದೆಯೇ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಆಗಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫೋರಮ್, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಆಂದೋಲನ, ಲಿಂಗತ್ವ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಬಹುತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಚಳವಳಿ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಜಾಗೃತ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಸೇರಿ 36 ಸಂಘಟನೆಗಳು ಫೆ.2ರಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಹಕ್ಕಿನ ಜಾಥಾ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿವೆ. ಫೆ.2ರಂದು ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಇದು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಐದು ವಿಭಾಗಗಳ ಮೂಲಕ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೆ.17ಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಜಾಥಾ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಏನೇನು..?
- ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಖರೀದಿಸಲು ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡಬಾರದು.
- ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹಕ್ಕಿನ ಕಾಯ್ದೆನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕಾನೂನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲ.
- ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶುಲ್ಕಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ರೋಗಿಗಳು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಜನರನ್ನು ಬಡತನ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ರೋಗ ಬಂತೆಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬವೂ ಶೋಷಣೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಅಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಶುಲ್ಕ ಹೇರುವುದು ಸಂವಿಧಾನದ 21ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶುಲ್ಕಗಳ ಮೇಲೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹಾಕುವ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದಾಗಿದೆ.
- ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಖಾಸಗೀಕರಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ತುಮಕೂರು, ವಿಜಯನಗರ, ಕೋಲಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಜನ ವಿರೋಧಿ, ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಖಾಸಗೀಕರಣವನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಖಾಸಗೀಕರಣವನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು.
- ರಾಜ್ಯದ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಔಷಧಗಳ ಉಗ್ರಾಣ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 27 ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಮಂಡ್ಯ, ಉಡುಪಿ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.
ಹೀಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಥಾ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಆಂದೋಲನ-ಕರ್ನಾಟಕ' ಎಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜಾಲವು 600 ಹೊರ ರೋಗಿಗಳ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ರೋಗಿಯು ಕೇವಲ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸರಾಸರಿ 700ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ? ತಮಿಳುನಾಡು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ನಿಗಮ 34 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 1990ರಲ್ಲಿ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ನಿಗಮವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ. ಔಷಧ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವರಾಗಲೀ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು. ಅದೆಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಇಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿಡುವಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಡ್ಡಾಯ: ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಜನರಿಕ್ ಔಷಧಗಳು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಇದರ ಉಗ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಔಷಧಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ತಡವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಔಷಧಗಳು ಮಾತ್ರ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಒಂದು ವಾರ ಅವನ್ನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧವೇನಾದರೂ ಫೇಲಾದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಎಲ್ಲ ಔಷಧದ ಡಬ್ಬಿಗಳೂ ಮರಳಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಂಪನಿಯು ಕಳುಹಿಸುವ ಔಷಧಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಫೇಲಾದರೆ ಆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಯು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಔಷಧಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಜೆಟ್ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ, ರಾಜಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ: ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಔಷಧ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಔಷಧವಿದೆ..? ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ..? ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ..? ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿಯು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಸಿಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಗಮದ ಉಗ್ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳು ಖರ್ಚಾದಂತೆ ಅವುಗಳ ಮರುಪೂರಣಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಗ್ರಾಣಗಳಿಂದಲೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಔಷಧ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಮೂಗು ತೂರಿಸುವುದಾಗಲೀ ರಾಜಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನಾಗಲೀ ಯಾರೂ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಔಷಧಗಳ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಗಿದ್ದು, ಔಷಧಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಲೋಗೋ ಅಂಟಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವು 1.2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ತನಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅವಶ್ಯಕ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಔಷಧಗಳನ್ನೇ ಬರೆಯುವ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಬರೆಯುವ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗಳ ನಿರಂತರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಗಮದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಇಡೀ ದೇಶದಿಂದ ಜನ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಾವೂ ಇಂಥದ್ದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಾಣಂತಿಯರನ್ನು ಬದುಕಿಸಬಹುದಿತ್ತು? ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಈ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲೀ ಅಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದೆಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ.ಎಲ್ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮವನ್ನು 2013ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು.
ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಔಷಧಗಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಔಷಧಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಜೆಟ್ ಮೀಸಲಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಂತೆ ಔಷಧಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಮಾಹಿತಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಗ್ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಔಷಧ ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತರುವಂತೆ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಲೇ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಣಂತಿಯರ ಸರಣಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿತು. ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಔಷಧಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನಂತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಬಾಣಂತಿಯರ ಜೀವ ಉಳಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಮಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫೋರಂನ ಡಾ.ಗೋಪಾಲ ದಾಬಡೆ, "ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತರುವಂತೆ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಡಬಾರದು. ರೋಗಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಔಷಧಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಲಭ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ನಿಗಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ನಮಗೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಶೇ.60-70ರಷ್ಟು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಖರ್ಚು ಔಷಧಿ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಶೇ.3ರಷ್ಟು ಜನರು ಬಡತನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯ ಹಕ್ಕಿನ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಅದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರದೇ ಹಕ್ಕು ಆಗಬೇಕು. ನೇಪಾಳ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ. 73 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳ ಹಕ್ಕು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲೆ ಮಿತಿ ಹಾಕಬೇಕು" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಕೈಬಿಡಿ: ಪರಿಸರವಾದಿ ಶಿವಾಜಿ ಕಾಗಣಿಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ತುಂಬಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಎಮ್ಮೆ, ಕುರಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ. ಕೆಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇದ್ದು ಇಲ್ಲದಂತಿವೆ. ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಔಷಧ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ ಸರ್ಕಾರ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಸ್ಥಾನದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೋಗಿಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧಿ ಸಿಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು" ಎಂದರು.
ಆರೋಗ್ಯ ಹಕ್ಕಿನ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ: ಪ್ರಸನ್ನ ಶಿರೋಳ ಮಾತನಾಡಿ, "ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹಕ್ಕು ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಲಾಬಿಗೆ ಮಣಿದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್, ಹೌಸ್ ಲೋನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಲೋನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಹಣ ಪಡೆದು ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಆಗದೇ ಸಾಲದ ಕೂಪಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬೀದಿಗೆ ಬರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
