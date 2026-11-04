ಅಮೆರಿಕ ಸೆನೆಟ್ಗೆ ಭಟ್ಕಳದ ಅಳಿಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಎಲ್ ಸಯೀದ್; ಪತ್ನಿ ಡಾ.ಸಾರಾ ಜುಕಾಕೊ ಪೂರ್ವಜರ ನೆಲೆ ಭಟ್ಕಳ!
Abdul El-Sayed Wins Michigan Senate Race: ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಭಟ್ಕಳ ಪುರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಶಾಸಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಉಪಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಜೆ.ಹೆಚ್.ಶಮ್ಸುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಪತಿ ಯುಎಸ್ ಸೆನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 4, 2026 at 10:46 PM IST
ಕಾರವಾರ: ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಚಿಗನ್ ರಾಜ್ಯದ ಸೆನೆಟ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಅಬ್ದುಲ್ ಎಲ್ ಸಯೀದ್ ಅವರು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಮೈಕ್ ರೋಜರ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸೆನೆಟ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮೊದಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ ಎಲ್-ಸಯೀದ್ ಅವರ ಈ ಗೆಲುವಿಗೆ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳದೊಂದಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನಂಟಿದೆ.
ಭಟ್ಕಳದೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಜುಕಾಕೊ ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಿಯೊಬ್ಬರು ಇಂದು ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನಸಂಗಾತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ ಸಯೀದ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಡಾ. ಸಾರಾ ಜುಕಾಕೊ ಅವರ ತಾತ ಜೆ.ಹೆಚ್.ಶಮ್ಸುದ್ದೀನ್ ಜುಕಾಕೊ ಅವರು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು. ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಉಪ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಪರಂಪರೆ ಈಗ ಅಮೆರಿಕದ ಸೆನೆಟ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಮಿಚಿಗನ್ನ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಗೆಲುವು ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸುದ್ದಿ ವಿಶೇಷ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕುಟುಂಬದ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರು ಇಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಉನ್ನತ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಭಟ್ಕಳದ ಮೊದಲ ವಕೀಲರಲ್ಲೊಬ್ಬರು, ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು ಉಪ ಸಚಿವ: ಸಾರಾ ಜುಕಾಕೊ ಅವರ ತಾತ ಜೆ.ಹೆಚ್.ಶಮ್ಸುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಟ್ಕಳದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಶಮ್ಸುದ್ದೀನ್ ಬಿನ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಜುಕಾಕೊ ಎಂಬ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರಿನ ಅವರು 1914ರಲ್ಲಿ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಧಾರವಾಡದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಕೊಲ್ಹಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿ, ಈ ಭಾಗದ ಮೊದಲ ವಕೀಲರಲ್ಲೊಬ್ಬರೆಂಬ ಗುರುತನ್ನೂ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
1957ರಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಾವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮೈಸೂರು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಬಿ.ಡಿ.ಜತ್ತಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1958ರಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಉಪಸಚಿವರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. 1962ರಲ್ಲಿ ಎಸ್.ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪಸಚಿವರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೊನ್ನಾವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಜೆ.ಹೆಚ್.ಶಮ್ಸುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಹೆಸರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯದ ಜೊತೆಗೆ ಭಟ್ಕಳ ಪುರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅವರು, 1954ರಿಂದ 1958ರವರೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಆಡಳಿತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಂತಹ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಭಟ್ಕಳದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿದೆ.
ಅಂಜುಮನ್ ಹಾಮಿ-ಎ-ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೂ ನಿಕಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಮ್ಸುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಟ್ಕಳ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್ ಆಡಳಿತ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಭಟ್ಕಳದ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತವೊಂದಕ್ಕೂ ಅವರ ಹೆಸರು ಇರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. 1964ರ ಮಾರ್ಚ್ 26ರಂದು ಅವರು ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆರು ಪುತ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರು ಪುತ್ರರಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಡಾ.ತಯೇಬ್ ಜುಕಾಕೊ ಅವರು ಸಾರಾ ಅವರ ತಂದೆ.
ಭಟ್ಕಳದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ: ಶಮ್ಸುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಭಟ್ಕಳದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಸಾರಾ ಅವರ ತಂದೆ ಡಾ.ತಯೇಬ್ ಜುಕಾಕೊ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. 1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಚಿಗನ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ರೋಗ ತಜ್ಞರಾಗಿ (ನೆಫ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್) ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿಯೇ ಜನಿಸಿ ಬೆಳೆದ ಸಾರಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ ನೆಲೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪೂರ್ವಜರ ಊರಿನ ಪರಿಚಯವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಭಟ್ಕಳ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಭಟ್ಕಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ತಾತನ ಪರಿಚಯಸ್ಥರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಸಾರಾ ಅವರ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ಜುಕಾಕೊ ಶಮ್ಸುದ್ದೀನ್ ಜಿಯಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಟ್ಕಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಕುಟುಂಬದ ಬೇರುಗಳೊಂದಿಗಿನ ನಂಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಕುಟುಂಬದ ಪಯಣ ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದವರೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಟ್ಕಳದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಗುರುತಿನ ಕೊಂಡಿ: ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೇವಲ ಅಮೆರಿಕದ ಚುನಾವಣಾ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳದೆ ಭಟ್ಕಳದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕುಟುಂಬವೊಂದರ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರು ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯದ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟವೊಂದರೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಟ್ಕಳ ಪುರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಹೊನ್ನಾವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು ಉಪಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಜೆ.ಹೆಚ್.ಶಮ್ಸುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಸಾರಾ ಅವರ ಪತಿ ಈಗ ಅಮೆರಿಕದ ಸೆನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಟ್ಕಳದ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಟ್ಕಳದ ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬದ ಪರಂಪರೆ, ಇಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಸೆನೆಟ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.
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