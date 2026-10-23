'ವೈರಿ ಮಕ್ಕಳು ವೈರಿಗಳಲ್ಲ'; ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದ ಕಿತ್ತೂರ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ!
ವೈರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ವೈರಿಗಳಲ್ಲ ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದ ಕರುಣಾಮಯಿ ಕಿತ್ತೂರ ಚೆನ್ನಮ್ಮರ ಗುಣ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಬಸವರಾಜ ಕುಪ್ಪಸಗೌಡರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ವರದಿ - ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್
Published : October 23, 2026 at 11:40 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕುದುರೆ ಏರಿ ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳೊಡನೆ ಕಾದಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಅವರು ಧೈರ್ಯ, ಶೌರ್ಯ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಸಾಹಸದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದರು. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ತಾಯಿ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ?.
ಹೌದು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ, ವೈರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ವೈರಿಗಳಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ ಮಹಾತಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಧಾರವಾಡ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಕರೆಯ ರುಂಡ ಚೆಂಡಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹಲವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾಕಷ್ಟು ಸೈನಿಕರು ಸೆರೆ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಪತ್ನಿಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ, ಮಮ್ಮಲ ಮರಗುತ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡುತ್ತಾ, ಕೆಲ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಫೋಟೋ ಕಿತ್ತೂರು ಕೋಟೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಈ ಮೂಲಕ ವೈರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ವೈರಿಗಳಲ್ಲ ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದ ಕರುಣಾಮಯಿ. ವೈರತ್ವ ತೋರುವಾಗ ವೈರತ್ವ ತೋರುವುದು. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಮಹಾತಾಯಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಪ್ರೊ. ಬಸವರಾಜ ಕುಪ್ಪಸಗೌಡರ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸವತಿ ಮತ್ಸರ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ: ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರ ಗುಣ ವಿಶೇಷತೆ ಕುರಿತು ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಚನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನೆ ಆಗಿದ್ದರು. ತಂದೆ ಧೂಳಪ್ಪಗೌಡ ದೇಸಾಯಿ, ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿ. ಚೆನ್ನಮ್ಮನನ್ನು ಗಂಡು ಮಗನಂತೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ಅಂತೆಯೇ ಚನ್ನಮ್ಮ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ, ಕತ್ತಿವರಸೆ ಸೇರಿ ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾ ಪಾರಂಗತಳಾಗಿದ್ದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಮಲ್ಲಸರ್ಜ ದೊರೆಗೆ ರುದ್ರಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಓರ್ವ ರಾಣಿ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತ್ಯಾಗಿ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಲೋಕಾಬಿರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತೆ ಸವತಿ ಮತ್ಸರ ಗುಣ ಚೆನ್ನಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ಅಕ್ಕನಂತೆ ರುದ್ರಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು" ಎಂದರು.
ಅಕ್ಕನ ಮಗನಿಗೆ ಪಟ್ಟ, ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಭೈರವಿ ಕಂಕಣ: "ಮಲ್ಲಸರ್ಜ ದೊರೆ ಮರಣಾನಂತರ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಶಿವಬಸವರಾಜನಿಗೆ ಭೈರವಿ ಕಂಕಣ ತೊಡಿಸಿ, ಅಕ್ಕ ರುದ್ರಮ್ಮನ ಮಗ ಶಿವಲಿಂಗರುದ್ರ ಸರ್ಜನಿಗೆ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಯಾಗಿ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಭೈರವಿ ಕಂಕಣ ಎಂದರೆ ಆತ ಅರಸನಾಗಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅರಸನ ಅಂಗರಕ್ಷನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಅರಸನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು. ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧ ಆಗಿರುವುದು. ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋರಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಯಾವ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು, ಸವತಿ ಮಗನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ. ಇಂತಹ ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವ ಚನ್ನಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ. ಚನ್ನಮ್ಮನಿಗೆ ಸವತಿ ಮತ್ಸರ, ಪುತ್ರನ ಮೇಲಿನ ಮೋಹ, ಗದ್ದುಗೆ ಆಸೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಿತ್ತೂರ ನಾಡನ್ನು ಪರಕೀಯರ ಕೈಗೆ ಸಿಗಬಾರದು ಎಂಬುದೇ ಅವರ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಪ್ರೊ. ಬಸವರಾಜ ಕುಪ್ಪಸಗೌಡರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರು.
ಗುರು, ಲಿಂಗ, ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ: ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಗುರು, ಲಿಂಗ, ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಪತಿ ಮಲ್ಲಸರ್ಜ ಮತ್ತು ಶಿವಲಿಂಗರುದ್ರಸರ್ಜನ ಮರಣಾನಂತರ ಸೇರಿ ಎಂತಹದೇ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಧೃತಿಗೆಡಲಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಧೈರ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಕಲ್ಮಠದ ರಾಜಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗಲೂ ನಿತ್ಯ ಗುರು, ಲಿಂಗ, ಜಂಗಮ ಸೇವೆ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ತ್ರಿಕಾಲ ಲಿಂಗಪೂಜಾ ನಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎಂಬಂತೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಪೂಜೆ ಭಂಗಿಯಲ್ಲೆ ಚನ್ನಮ್ಮನವರ ಪುತ್ಥಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರೊ. ಬಸವರಾಜ ಕುಪ್ಪಸಗೌಡರ ವಿವರಿಸಿದರು.
ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣು: "ಒಂದೆಡೆ ವೀರತ್ವದ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನ, ಕರುಣಾಮಯಿ ತಾಯಿ ಆಗಿ, ಶರಣೆ ಆಗಿ, ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣು ರಾಣಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ಮಸೀದಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ವೇಳೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮದಾಯದ ಜನರು ರಾಣಿ ಹತ್ತಿರ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು, ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮೋಸದಿಂದ ಕಿತ್ತೂರು ಖಜಾನೆಗೆ ಕೀಲಿ ಜಡಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿನ ದುಡ್ಡು ಮುಟ್ಟಲು ಥ್ಯಾಕರೆ ಸಾಹೇಬರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಮಲ್ಲಪ್ಪಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಯಾರು ಕಾವಲು ಮಾಡುವರು..? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಹೋಗಿ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿನ ದುಡ್ಡನ್ನು ಮಸೀದಿ ಮರುನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣು ಆಗಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂರು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮಗಳ ಜನರು ಸೈನಿಕರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು" ಎಂದು ಪ್ರೊ.ಬಸವರಾಜ ಕುಪ್ಪಸಗೌಡರ ಹೇಳಿದರು.
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