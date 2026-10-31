ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆ: ಉತ್ಪಾದಕ ಫುಲ್ ಖುಷ್, ಗ್ರಾಹಕ ಗರಂ
Milk Price Hike: ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕನ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 31, 2026 at 8:36 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು/ಶಿವಮೊಗ್ಗ/ಮೈಸೂರು: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 8 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೆಎಂಎಫ್ ನ.1ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ನಂದಿನಿಯ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಮೊಸರಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 8 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 7 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ, ಉಳಿದ 1 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಹಾಲು ದರ ಏರಿಕೆಯು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಲಿನ ದರದ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಸರು, ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಾಲಿನ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ದರ ಸಹ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ಏಕಾಏಕಿ ಹಾಲಿಗೆ 8 ರೂ. ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರನ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಆಗಲಿದೆ. ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಲು, ಟೀ, ಕಾಫಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಗ್ರಾಹಕನ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತೆ. ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರಗಾಲ ಆವರಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದೈನಂದಿನ ವಸ್ತುಗಳ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿವೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕನ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಡಿಕೊಪ್ಪದ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಸರ್ಕಾರ ಹಾಲಿಗೆ 7 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿರುವುದು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2-3 ಸಾವಿರ ರೂ. ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇವಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ 3-4 ರೂ. ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ಧರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಡೈರಿಯವರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಲಿದೆ. ಈಗ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚಾಳವಾಗುವ ಜೂನ್, ಜುಲೈ ವೇಳೆಗೆ ಹಾಲಿನ ದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಈಗ ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಏನೂ ಹೊರೆ ಆಗಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಲ್ಲಿಗೆನಹಳ್ಳಿಯ ರೈತ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಖುಷಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆನೇ ಹಿಂಡಿ, ಬೂಸ ಹಾಗೂ ಹುಲ್ಲಿನ ದರ ಸಹ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಲಿಗೆ ಇನ್ನೂ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಈಗ ಮಾಡಿದ ದರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ. ಸದ್ಯದ ದರ ಖುಷಿ ತರಿಸಿದೆ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಸಿ ಹುಲ್ಲು ಸಿಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಪೆಂಡಿ ಹುಲ್ಲು ಈಗ 300 ರೂ. ದರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂಡಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ 1.500 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಬೂಸ 2.600 ರೂ. ಆಗಿದೆ'' ಎಂದರು.
ಮತ್ತೋರ್ವ ರೈತ ಹನುಮಂತ ನಾಯ್ಕ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಹಿಂಡಿ ದರ 2.500, ಬೂಸದ ದರ 1.500 ರೂ. ಇದೆ. ಈಗ ಹಾಲಿಗೆ ಏಳು ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ದು ಖುಷಿನೇ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮೇವಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು'' ಎಂದರು.
ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗೊಂದಿ ಜಯರಾಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಲಿನ ದರ 20 ರೂ. ಏರಿಸಲು ಕೇಳಿದ್ದೆವು. ಈಗ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ದರವೇ 20 ರೂ. ಇದೆ. ಅದೇ ಹಾಲಿಗೆ 35 ರೂ. ಇದೆ. ಇಂದು ಹಾಲನ್ನು ಕರೆದು ರೈತ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟವಿದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ದರ ಏರಿಕೆ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ಏಳು ರೂ. ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ'' ಎಂದರು.
ಗ್ರಾಹಕ ನರಸಿಂಹ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ''ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಹಾಲಿದ ಮೇಲೆ 8 ರೂ. ಹಾಗೂ ಮೊಸರಿನ ಮೇಲೆ 12 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆಯು ನೇರವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ರೈತರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಸರಿನ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಡೈರಿ ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ರೈತರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬರೆ ಎಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೊಟೇಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಟೀ-ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲಿನ ದರ ಸಹ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಬರೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಮಹಾ ಮಂಡಳದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಫಿಯಾ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಡೈರಿ ಮಾಲೀಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ರಕ್ತ ಹೀರಲು ನವೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಲಿದೆ'' ಎಂದರು.
ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ಗಣೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅರ್ಧ ಟೀ ಹಾಗೂ ಕಾಫಿ ಮೇಲೆ 5 ರೂ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊರೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ, ಕಾಫಿ ಮೇಲೆ 2 ರೂ. ದರ ಏರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿನ ದರ 8 ರೂ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಾಲು ನೀಡುವವರು 12 ರೂ. ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ದರ ಏರಿಸಿದ್ದೇವೆಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೇಳದ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ'' ಎಂದರು.
ಹಾಲಿನ ದರ ಇಳಿಸುವಂತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸಂಘ ಆಗ್ರಹ: ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 8 ರೂ., ಏರಿಸಿರುವ ದರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಮೈಸೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘವು ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮದ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ, ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದವರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರೆ ಹೇರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ?. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಇಂದು ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ಸಕ್ಕರೆ, ಬೆಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ನುರಿತ ಕೆಲಸಗಾರರ ಕೊರತೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ದರ ಹಾಗೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುವುದೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ದರ ಸುಮಾರು 17 ರೂ., ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 8 ರೂ., ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ, ಪನ್ನೀರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಂತಿಮ ಹೊರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆಯೇ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಬರಗಾಲದಿಂದ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದರೆ, ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬದಲು ಸರ್ಕಾರವೇ ನೇರವಾಗಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರೈತರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು. ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮವು ಕೇವಲ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರವಲ್ಲ; ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಹಾಗಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ 8 ರೂ., ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು. ರೈತರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮವೂ ಉಳಿಯಬೇಕು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಬಾರದು. ಈ ಮೂರು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದರ ಏರಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಕೆಎಂಎಫ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ನೀರು ಮತ್ತು ಮೇವು ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಬರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ರೈತರು ಪಶುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಔಷಧೋಪಚಾರ ಮತ್ತು ಮೇವು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹೈನುಗಾರಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಹಾಲು ಖರೀದಿ ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ರಿಂದ ರೂ.12 ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ, 'ನಂದಿನಿ' ಟೋನ್ಡ್ ಹಾಲಿನ ದರ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ರೂ.8 ರಂತೆ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ರೂ.7 ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದೆ.
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