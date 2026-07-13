ಇದ್ದು ಇಲ್ಲದಂತಾದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ: ಪಂಪ್ಹೌಸ್ನಿಂದ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಯೇ ಕಳ್ಳತನ; ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದು ನದಿ ತುಂಬಿ, ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಪಂಪ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿರುವ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 13, 2026 at 3:16 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಖಾಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದ ವರದಾ ನದಿ ಇದೀಗ ಮೈದುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಮಳೆ ನೀರು ನದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನ್ನದಾತರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ವರದಾ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯಲು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ರೈತರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಸಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ: ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗೇರುಗುಡ್ಡ ಬಸಾಪುರದ ಬಳಿ ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಬಸಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಸುಮಾರು 70 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಟ್ರಾನ್ಸಫಾರ್ಮರ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳೆಬಾಳುವ ಆಯಿಲನ್ನು ಸಹ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವರದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತಿರುವ ನೀರನ್ನು ರೈತರು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಬಸಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 20 ಗ್ರಾಮಗಳ 38 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸಬಹುದು. ಈ ಮೊದಲು ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೊರತೆ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ನೀರು ಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಬಾಳಂಬೀಡ ಏತ ನೀರಾವರಿ: 180 ಕೆರೆಗಳ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುವ ಬಾಳಂಬೀಡ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ರೈತರ ಒತ್ತಡದ ಮೇರೆಗೆ ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ 180 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಂತರ್ಜಲಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತ ಮುಖಂಡ ರಾಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, "ಗೇರುಗುಡ್ಡ ಬಸಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿಯು ಹಾನಗಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ದಿವಂಗತ ಸಿ.ಎಂ. ಉದಾಸಿ ಮತ್ತು ಮನೋಹರ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ರೈತರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇವಲವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯಂತ್ರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ರೈತರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲಾ. ಈ ವರ್ಷ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಟಿಸಿಯನ್ನೇ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಡೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಈ ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲಾ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಬಸಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಂಪ್ಹೌಸ್ನಿಂದ ಜುಲೈ 16 ರ ಒಳಗೆ ನೀರು ಹರಿಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ 16 ರಂದು ನಾವು ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ನೀರು ಸಿಗಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನೀರು ಪಡೆಯುವ ರೈತರ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಫಕ್ಕೀರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, "ಬಸಾಪುರ ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದಿವಂಗತ ಸಿ.ಎಂ. ಉದಾಸಿ ಮತ್ತು ಮನೋಹರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರೂಪಿತವಾದದ್ದು. ಅವರಿದ್ದಾಗ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಕಂಡುಬಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಮಾಡಿಸಿ ನೀರು ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. 60 ರಿಂದ 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ದಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅನುಭವಸ್ಥರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಹೆದರಿಕೆಯಾಗುವಷ್ಟು ಶಬ್ಧ ಇರುತ್ತದೆ. ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿವೆ. ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯವಿದು ರೈತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಸಾಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರೊಳಗಿನ ಕಸಕಡ್ಡಿ ಕಟಾವ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲಾ. ಇದರಿಂದ ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ಫಸಲು ಹಾಳಾಗುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ 8 ದಿನವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಇದುವರೆಗೂ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲಾ. ಈ ರೀತಿಯಾದರೇ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಡೂರಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂಜನಿಯರ್ ಬಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ದಿನ, ಎಂಟು ದಿನ ಅಂತಾರ್, ಆವಾಗ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರಬೇಕಲ್ಲಾ. ಕೆಇಬಿಯವರು, ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲಾ. ಹಾನಗಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿ ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
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