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ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ನಿರ್ಣಯ ವಿಚಾರ, ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಹೋರಾಟ: ಪ್ರಾಣ‌ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದ ನಾಗನೂರುಶ್ರೀ

ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವೆಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ.

BELAGAVI ISSUE
ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ನಿರ್ಣಯ ವಿಚಾರ, ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಹೋರಾಟ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 10, 2026 at 9:22 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ನೆಲ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಲು ಯಾಕೆ ಮೊಂಡುತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮೇ 13ರಂದು ನಡೆದ ಪಾಲಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಠರಾವ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಮೇಯರ್ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಮಕರ, ಸೆಕ್ಷನ್ 26 ಎಸ್​ಎನ್​ಟಿ ಮತ್ತು 42ರ ಪ್ರಕಾರ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೋರಿ ಹಾಗೂ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆಯಲು ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಡಾ.ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿ (ETV Bharat)

2005ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಮೋರೆ ಮೇಯ‌ರ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಗಡಿ ತಂಟೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೂ ಅವರು 'ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು' ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಿ ಠರಾವ್‌ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಮೇಯರ್, ಉಪಮೇಯರ್ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಲು ಮೀನಾಮೇಷ ಎನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿರೋಧಿನೀತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೂಡ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ನಾಗನೂರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಠದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಡಾ.ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಎಂತಹದೇ ಹೋರಾಟ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ತಾವು ಸಿದ್ಧವಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು.

ಬೆಳಗಾವಿಯೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಲು ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಶಿವಬಸವ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಹೋರಾಟ ಮರೆಯಲಾಗದು. ಶಿವಬಸವ ಶ್ರೀಗಳು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಾರದೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಕನ್ನಡದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮರಾಠಿ ಗುಂಡಾಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವು ಮರೆಯಲಾಗದು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರುವುದು ದುರ್ದೈವದ ವಿಚಾರ ಎಂದು ಬೇಸರ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.

ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಈ ವೇಳೆ ಶಾಸಕ ಆಸೀಫ್ ಸೇಠ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್, ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್, ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಶೋಕ ಚಂದರಗಿ, ಮಹಾದೇವ ತಳವಾರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಾಳೂಕರ್, ಬಲರಾಮ ಮಾಸೇನಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವೇಳೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿತವರದಲ್ಲ. ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರೆ ತಮ್ಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಯುಕ್ತರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲಕಾಲ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರೆದರೆ, ನಾನೇ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Belagavi issue
ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು (ETV Bharat)

ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಶಾಸಕ‌ ಆಸೀಫ್ ಸೇಠ್, ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇ ವಿಷಯ ಮಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದರು.‌ ಇದು ಮುಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸು-ಮುರಿಸು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

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