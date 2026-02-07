ಸಿಎಂ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವರಿಷ್ಠರ ನಿರ್ಧಾರ, ಮಾತುಗಳು ಅಂತಿಮ; ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ
ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಯಾರೇ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಅದು ಅಪ್ರಸ್ತುತ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾತು ಅಂತಿಮ ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 7, 2026 at 5:14 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವರಿಷ್ಠರ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾರೇ ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಷ್ಟೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯತೀಂದ್ರ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಕೂಡ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಚ್ ಗೋಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸೌಧ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಶಾಸಕ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ಆಗಲಿ ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ್ ಶಿವಗಂಗಾ ಆಗಲಿ ಅವರಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಯಾರೇ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಅದು ಅಪ್ರಸ್ತುತ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾತು ಅಂತಿಮವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಗರು: ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಗರು. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಅವರಿಂದಲೇ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಮರ್ಥರಿಲ್ಲ. ನಿಲುವಳಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅರ್ಧ ದಿನ ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಮೊದಲು ಅವರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಬರಲಿ. 135 ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ 135 ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಕಠಿಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಿದ್ದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ: ಮೋದಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುವ ಸಂಚು ಆರೋಪವನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಳಿ ಇದೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮರ್ಥರು ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಸಂಬದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕಿದೆ. ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಕೊಟ್ಟರು ವಾಚ್ ಹೇಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹೇಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಕಠಿಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಿದ್ದರೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಮೋದಿಗೆ ಆತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.