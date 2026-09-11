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ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ; ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಶದಲ್ಲಿರುವ 33 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಹಿಂಪಡೆಯಿರಿ: ಹೈಕೋರ್ಟ್​

ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಮಾರಾಟ ಪತ್ರಗಳು ಅಸಿಂಧುವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

BENGALURU KARNATAKA HIGH COURT KRISHNADEVARAY TRUST ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು
ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 11, 2026 at 7:14 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಲಹಂಕ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಲ್ಲುಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾದ 33 ಎಕರೆ 33 ಗುಂಟೆ 'ಬಿ ಖರಾಬು' (ಸರ್ಕಾರಿ) ಜಮೀನನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಿ, ಗಡಿ ಗುರುತಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಟ್ರಸ್ಟ್​ ಪರವಾಗಿ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಡಿ.ಕೆ. ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್. ಶಾಂತಿ ಭೂಷಣ್ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನನ್ನು (ಬಿ ಖರಾಬು) ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಮಾರಾಟ ಪತ್ರಗಳು ಅಸಿಂಧುವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಾಗಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟ್​, ಸರಸ್ವತಮ್ಮ ಎಂಬುವರಿಂದ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಸರಸ್ವತಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 101 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ ಹಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಅವರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಮೀನನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟ್ರಸ್ಟ್​ ಆ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, ಮುಂದಿನ 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷಗಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿವಾದಿತ ಜಾಗವನ್ನು ಜಂಟಿ ಸರ್ವೇ ನಡೆಸಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. ಗುರುತಿಸಲಾದ 33 ಎಕರೆ 33 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಬಿ ಖರಾಬು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು' ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಾದ ಉದ್ಯಾನವನ, ಸ್ಮಶಾನ, ರಸ್ತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಜಮೀನನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ಡರ್‌ಗಳು, ಡೆವಲಪರ್​‌ಗಳು ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಮೂಲ ಜಮೀನುದಾರರಾದ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಎಲ್. ಬಾಳೇಕಾಯಿ ಎಂಬುವರು 1961ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಸರಸ್ವತಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 101 ಎಕರೆ 37 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಡೀಡ್ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸರಸ್ವತಮ್ಮ ಅವರು ತಮಗಿದ್ದ ಹಕ್ಕಿಗಿಂತಲೂ ಮೀರಿದ ಅಂದರೆ, ಒಟ್ಟು 133 ಎಕರೆ 33 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು (31 ಎಕರೆ 36 ಗುಂಟೆ ಖರಾಬು ಜಮೀನು ಸೇರಿದಂತೆ) ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗೆ ಆರು ವಿವಿಧ ಕ್ರಯ ಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೇ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಜಮೀನನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಖರೀದಿಸಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ವೇ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠವು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.

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TAGGED:

BENGALURU
KARNATAKA HIGH COURT
KRISHNADEVARAY TRUST
ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು
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