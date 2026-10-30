ಮಾನಹಾನಿ ಆರೋಪದ ಖಾಸಗಿ ದೂರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸುವಂತಿಲ್ಲ : ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಮೂಲ ಖಾಸಗಿ ದೂರನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಾದ ಹಂತದಿಂದ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಪ್ರೇಟ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
Published : October 30, 2026 at 8:22 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಾನಹಾನಿ ಆರೋಪದ ಖಾಸಗಿ ದೂರನ್ನು ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆಯ (ಸಿಆರ್ಪಿಸಿ) ಕಲಂ 156(3)ರಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ತುಮಕೂರಿನ ಎಸ್.ಡಿ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಡಿ. ಮೋಹನ್ಕುಮಾರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಚ್.ಪಿ. ಸಂದೇಶ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯಪೀಠ, ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ದೂರಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಜ್ಞೆ ಪಡೆದು, ಸೆಕ್ಷನ್ 200ರಡಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದ ಕ್ರಮವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ ಮೂಲ ಖಾಸಗಿ ದೂರನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಾದ ಹಂತದಿಂದ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಪ್ರೇಟ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಖಾಸಗಿ ದೂರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸಿದ ಕ್ರಮವೇ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿದೆ. ಮಾನಹಾನಿ ಆರೋಪ ಹಾಗೂ ಅದರ ಜತೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಇತರ ಅಪರಾಧಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಗಮನಿಸದೇ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಆಧರಿಸಿ ಸಂಜ್ಞೆ ಪಡೆಯುವಾಗಲೂ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ‘ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಸಂಜ್ಞೆ ಪಡೆದ ಕ್ರಮ ರದ್ದು ಪಡಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಖಾಸಗಿ ದೂರಿನ ನೋಂದಣಿ ಹಂತದಿಂದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ದೂರುದಾರೆ ಬಿ.ಆರ್.ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿದಾರರ ನಡುವೆ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿವಿಲ್ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿದ್ದವು. ಹಕ್ಕು ಘೋಷಣೆ, ಸ್ವಾಧೀನ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದಾವೆ 2017ರ ಜೂ.24ರಂದು ವಜಾಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರಿಯರು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗದ ಪಾಲು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವಿಭಾಗ ದಾವೆ ಭಾಗಶಃ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಬಾಕಿಯಿತ್ತು.
ಈ ನಡುವೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರು 2018ರ ಜ.17ರಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿ, ತಾವು ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೂರಿದ್ದರು.
ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷ ನ್ 426, 427 ಮತ್ತು 500ರ ಜತೆಗೆ ಸೆಕ್ಷ ನ್ 34ನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಿಆರ್ಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷ ನ್ 156(3) ಅಡಿ ದೂರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸಿತ್ತು. ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಶಿರಾ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿಶಿರಾದ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಜ್ಞೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಸಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಮೋಹನ್ಕುಮಾರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪರ ವಕೀಲರು, ‘ಮಾನಹಾನಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿಮ್ಯಾಜಿಸ್ಪ್ರೇಟ್ ಮೊದಲು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿ, ನಂತರ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಿತ್ತು. ಬದಲಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದು ತಪ್ಪು; ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಜ್ಞೆ ಪಡೆದ ಕ್ರಮವೂ ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸರಕಾರಿ ವಕೀಲರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿದೂರುದಾರೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಾನಹಾನಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
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